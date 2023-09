Condenado a 14 años de prisión por intentar matar a su hijo

Sábado, 30 de septiembre de 2023



El hecho sucedió en 2018 en Curuzú Cuatiá. El hombre amenazó a su expareja de lesionar al hijo en común. El rescate de un tío lo salvó.



En 2018 en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, un hombre colgó de una soga a su hijo de cuatro años con intención de matarlo para hacerle daño a su expareja, que no quería regresar con él.



El Tribunal Oral Penal de Mercedes lo condenó a cinco años de cárcel por los delitos de "lesiones leves calificadas por el vínculo" y lo absolvió por "tentativa de homicidio".



Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en noviembre de 2020 (foto), consideró en su fallo que el hombre al descolgar al niño de la cuerda, no lo hizo con intención de salvarlo sino porque supuso que estaba muerto y su plan se concretó con éxito. Por lo tanto, fue condenado a 14 años de prisión por los delitos de "tentativa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y la finalidad del autor material con el delito de coacción agravada".



La Corte Suprema de Justicia de la Nación por unanimidad desestimó el planteo del apelante y dejó firme la sentencia del STJ que, ejerciendo jurisdicción positiva recalificó un hecho y condenó a un hombre que intentó matar a su hijo para provocarle un daño a su expareja.



Casación horizontal

Al conocer la sentencia, la defensa oficial, ejercida por Nicolás Baez, presentó un recurso de casación que fue resuelto por miembros subrogantes del STJ: María Sierra de Desimoni, como presidente, junto a Gustavo Sánchez Mariño, María Herminia Puig, Diego Núñez Huel y Cynthia Teresita Godoy Prats de Correa D. Alessandro.



Se trató de una casación horizontal que se produce cuando ante el dictado de una sentencia condenatoria en sede casatoria o de revisión, la garantía de la doble instancia que asiste al imputado debe ser salvaguardada directamente y sin mayores dilaciones en ese ámbito mediante la interposición de un nuevo recurso de casación.



Esa presentación deberá ser resuelta por otros magistrados del mismo grado (por eso horizontal) que integren ese Tribunal (en este caso subrogantes).



Recurso ante la Corte

Ante la confirmación de la sentencia, la defensa presentó un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; pero esta máxima autoridad, lo desestimó por "inadmisible".



El hecho

Quedó por probado durante el juicio que el hecho ocurrido el 2 de abril de 2018 en una zona rural de Curuzú Cuatiá, tuvo como principal víctima a un niño de tan solo cuatro años.



Ese día, la exesposa, del ahora condenado, llevó al hijo que tienen en común, menor de edad, a la casa donde se encontraba él, en zona rural de ese poblado, con el fin de que pasaran un rato juntos.



Allí, mientras compartían la tarde, el hombre decidió escribirle a la mujer pidiéndole volver a vivir juntos.



Más tarde, a través de un mensaje de texto, amenazó con matar a su hijo si ella no accedía al pedido.



La mujer al recibir tal amenaza no dudó ni tardó en presentar la denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer en la que dejó asentada los mensajes recibidos. Con un móvil policial fue al lugar y a unos 300 metros antes de llegar a la casa, la Policía observó una motocicleta en la que iba el niño como acompañante en estado de inconsciencia.



Semanas después, durante una declaración testimonial, el tío del menor y hermano del imputado, explicó que fue él quien encontró al chico solo en una cama y que decidió llevarlo hasta el hospital.