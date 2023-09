Es injusto que el paciente pague la deuda de las obras sociales Viernes, 29 de septiembre de 2023

Silvia Laperotosa Presidenta De La Asociación De Diabetes de Argentina, señaló que no es justo que el paciente termine resolviendo la ineficiencia de las prepagas y obras sociales.

"En principio la Asociación de Diabetes Argentina, en conjunto con otras más de 40 sociedades científicas, no sólo médicas, sino que hay bioquímicos, hay asociaciones de pacientes, se han pronunciado por la situación preocupante que ya lleva no meses, lleva años de maltrato a los médicos en cuanto al reconocimiento de sus honorarios", analizó la profesional.



"No estamos de acuerdo es que esta situación la termine resolviendo el paciente y que no se haga encargo ni las obras sociales ni los prepagas. La gente paga una cuota altísima para que además esté atrasado el pago y con aranceles por debajo de lo que corresponde. Se plantea un arancel ético mínimo de 6.000 pesos, lo que no estamos de acuerdo, nos parece que es una solución individual en una situación, en un momento donde nunca se pronunciaron por el tema de la defensa del trabajo médico y ahora parece ser como una postura de que vienen las elecciones y entonces empezamos a reclamar", advirtió.



"Eso es lo que el foro de sociedades científicas y de la sociedad civil no está de acuerdo, que sea el paciente, las personas las que terminen pagando la ineficiencia y el oído sordo que tienen las obras sociales y las prepagas", remarcó.