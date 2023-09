Tres condenados por el asesinato de una niña

Viernes, 29 de septiembre de 2023



El hermanastro recibió perpetua, el tío cinco años de cárcel y su madre seis. La pequeña vivía junto a su padre. Esa noche del crimen estaba sola en la vivienda. Ninguno señaló el motivo por el que la mataron. La encontraron en un pozo.



Patricia tenía 9 años cuando fue encontrada sin vida en el interior de un pozo ciego ubicado en el patio de la vivienda donde convivía con su padre, en el barrio Piscicultura de la localidad correntina de Bella Vista. El hecho sucedió el 29 de diciembre de 2021. Ayer el Tribunal Oral Penal N°2 encontró penalmente culpable del homicidio a Alexander Sánchez, quien era hermanastro de la menor. En tanto la madre de la niña recibió 6 años de prisión mientras que su tío 5.



Poco después de las 10:30 en sala de debates del TOP 2 se le permitió declarar a los imputados. Solo uno habló. Fue Ramona Monzón madre de la niña asesinada quien pidió, de ser condenada, seguir con prisión domiciliaria ya que tiene hijos menores a quienes cuidar. Del caso no hizo mención.



En tanto el hermanastro Sánchez como el tío de nombre Pedro Monzón, no dijeron palabra alguna.



Tras un cuarto intermedio los integrantes del Tribunal resolvieron condenar a Alexander Sánchez de 19 años a reclusión perpetua por el delito de homicidio calificado con alevosía en calidad de autor material, a Ramona Sánchez a la pena de 6 años y 8 meses de prisión por abandono de persona seguido de muerte doblemente agravado por ser madre de la menor y a Pedro Monzón a 5 años de cárcel por abandono de persona seguido de muerte.



Vale recordar que en la anterior audiencia, en los alegatos correspondientes, la querella solicitó cadena perpetua tanto para Sánchez como para la progenitora, y 15 años para el hermano de la mujer. En tanto que la defensa de los Monzón requirió la absolución de ambos por considerar que las pruebas reunidas eran insuficientes, aunque dejaron abierta una posibilidad en caso de que se pruebe que la sentencia sea por homicidio simple. En tanto, el fiscal Gustavo Schmitt pidió prisión perpetua para el acusado; 8 años para Ramona Monzón y 5 años para Pedro Monzón.



Durante el desarrollo del juicio quedó probado que esa noche del crimen llegaron a la casa donde la niña vivía con su padre, en el barrio Piscicultura, la madre Ramona junto a su hermano Pedro, a dejar a Patricia sabiendo que el papá no iba a estar allí porque estaba de pesca. Vecinos que atestiguaron en el debate contaron que los vieron entrar a la casa cerca de las 22:30 a los tres mencionados y a un hombre más. Y que se retiraron los tres adultos a la medianoche quedando la niña sola en la vivienda.



Horas después llegó Sánchez, de 18 años quien era hijo de la última pareja de Ramona. Buscó la llave y abrió la puerta y tras el hecho (brutal crimen) volvió a llavear la puerta y se fugó.



El ataque sucedió cuando la niña descansaba en la cama. Se intentó defender porque así dejaron de manifiesto las pruebas en el lugar. Había manchas de sangre en el colchón y en el piso.



El cuerpo de la niña fue encontrado cuando llegó su padre de pescar. Al abrir la puerta se encontró con manchas de sangre como que "se había arrastrado algo". El camino sangriento terminó en un pozo ciego. Ante la sospecha de hallar lo peor pidió ayuda a Bomberos para abrir el pozo. Así encontraron el cuerpo de la niña atado a dos pedazos de cemento.



Las huellas en el lugar como las manchas de sangre fueron compatibles con Sánchez.



Se desconoce el móvil del crimen. Solo la madre en su oportunidad en sede judicial dijo que el muchacho odiaba a la hija desconociendo los motivos.