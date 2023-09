La Prefectura disparó a un oficial de Armada paraguaya Viernes, 29 de septiembre de 2023

Las autoridades del país vecino aseguraron que "no hay evidencia" de que el militar haya estado cometiendo un delito cuando fue atacado por las autoridades argentinas, por lo que hay versiones cruzadas sobre lo sucedido

En un confuso episodio con versiones cruzadas y que podría derivar en un conflicto diplomático, la Prefectura Naval Argentina le disparó a un grupo de personas que estaban navegando en actitud sospechosa en la provincia de Misiones e hirió a uno de ellos, que resultó ser un oficial de la Armada de Paraguay.





De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la mencionada fuerza nacional, los extranjeros fueron abordados porque estaban contrabandeando mercadería, razón por la cual también quedaron detenidos, lo cual fue negado por las autoridades del país vecino, que aseguraron que "no hay evidencia" de que los acusados estuvieran cometiendo un delito.



Según precisó la PNA, el hecho ocurrió en el marco de un operativo de control que se estaba realizando en la zona de Puerto San Alberto, a la altura del kilómetro 1744 del río Paraná, en la localidad misionera de Puerto Rico.



En ese contexto, el personal de Prefectura observó a una embarcación cargada con bidones que realizaba un cruce transversal desde la costa argentina hacia la paraguaya, por lo que entendieron que estaban huyendo con mercadería de contrabando.



En ese momento, los efectivos iniciaron un operativo y desplegaron medios para alcanzar al navío, que estaba siendo asistido por otra lancha, y detectaron que uno de sus ocupantes poseía un arma de fuego, por lo que inmediatamente se dio la voz de alto.



Al no ser acatada la orden y continuar los involucrados con la navegación hacia aguas extranjeras, el personal de la institución "efectuó un disparo con munición no letal para disuadir su accionar", hiriendo a uno de ellos en la mano.



Posteriormente, se detuvo a los tres tripulantes de la embarcación, de los cuales uno fue identificado como Alberto Martín Rojas Cabrera, miembro de la Armada Paraguaya. Asimismo, se secuestró el arma que tenía en su poder, la cual estaba con un cartucho en recámara y lista para el disparo.



Los sujetos quedaron detenidos y a disposición del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del Dr. Marcos Alejandro Gallandat Luzuriaga, quien ordenó mantener las imágenes del procedimiento bajo resguardo de la Justicia para su análisis como parte de la investigación.



Versiones cruzadas



Poco después de que se conociera el hecho, el cónsul de Paraguay en la localidad argentina de Posadas, Rolando Goiburú, se dirigió hasta el hospital de Puerto Rico, donde se encontraba bajo observación médica el oficial herido, y aseguró que "no hay evidencias" de que estuviera contrabandeando mercadería.



De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el diplomático ya estaba realizando las gestiones correspondientes para tratar de trasladar a Rojas Cabrera de regreso a su país una vez que reciba el alta por parte de los doctores.



"Yo estoy en este momento dirigiéndome nuevamente al hospital de Puerto Rico para poder ver con las autoridades de la Prefectura Naval la autorización de ellos para poder traerlo hacia Posadas y de acá cruzarlo por el puente", explicó en diálogo con la cadena de radio ABC Cardinal.



Además, Goiburú aseguró que los otros dos pescadores, que también habían sido detenidos por las autoridades argentinas, ya fueron puestos en libertad y se encuentran en territorio paraguayo, al tiempo que descartó que el incidente pueda generar un conflicto diplomático.



"No hay evidencia de que haya sido contrabando, es lo que puedo estar observando a raíz de varias versiones e investigaciones", aclaró, no obstante, el cónsul paraguayo.



Por su parte, la Armada de Paraguay detalló este miércoles, a través de un comunicado, que dispuso el traslado de una comisión para la apertura de una "prevención sumaria" a fin de esclarecer el hecho.