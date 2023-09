Condenado a más de 11 años de prisión por violación

Jueves, 28 de septiembre de 2023



El hecho sucedió en Itatí. El acusado declaró y dijo que eran "noviecitos". La damnificada por su parte en cámara Gesell detalló el ataque sexual. Desde la querella solicitaron la pena máxima. El fiscal, 10 años y 8 meses.



Pedro Juan Vallejos de 23 años, imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma" del cual resultara lesionada una niña de -actualmente- 13 años, fue condenado por el Tribunal Oral Penal 1 a la pena de 11 años y 8 meses de prisión. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 4 de octubre. El ataque sexual sucedió en enero de 2022 en la localidad de Itatí, distante a 75 kilómetros de la capital provincial.



Ayer a las 9:30 se concretó la última audiencia en sala de debates del TOP 1 en la cual se escucharon los alegatos de cierre de las partes. Al respecto el fiscal Carlos Lértora y el asesor de menores pidieron 10 años y 8 meses de condena. Por su parte el defensor oficial, la absolución. En tanto desde la querella se pidió la pena máxima.



Tras los fundamentos de cada parte se pasó a un cuarto intermedio y minutos antes del mediodía, el Tribunal encabezado por Ana del Carmen Figueredo acompañada por Cynthia Godoy Prats y Carlos Guerín, condenaron a la pena de 11 años y 8 meses de prisión a Pedro J. Vallejos por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma".



Los fundamentos se leerán el próximo 4 de octubre. "Una vez que se conozcan las explicaciones del fallo se consultará a la familia de la menor si se apela la condena", dijo a época desde la querella, Esteban Esquivel.



El debate

Luego de tres audiencias, en las que se conoció la declaración del imputado, en el cual dijo ante el Tribunal "que se trató de un encuentro sexual consentido porque eran noviecitos", dieron lugar a las testimoniales de los padres de la menor y de dos vecinos del acusado. Las declaraciones solo complicaron aún más la situación del acusado.



También se presentó un video de la cámara Gesell en la cual la niña detalló cómo fueron las amenazas que recibía y el ataque sexual que sufrió después de parte del depravado.



El ataque

Quedó probado que en la noche del 30 de enero de 2022 en la localidad de Itatí, la niña de 12 años -en ese momento- sufrió acoso sexual por parte de Vallejos quien en un momento dado dijo que "era sicario del narco ‘Morenita’ y que si no hacía lo que le pedía mataría a su familia".



Fue entonces tras amenazas de muerte que la niña concurrió a la casa del depravado quien se domiciliaba en el mismo barrio, Ibiray.



Allí Vallejos la recibió con un cuchillo, el cual le colocó en el cuello para luego someterla sexualmente.



Al día siguiente la menor no pudo contener su llanto y narró a su padre lo ocurrido. Fue entonces que se denunció el hecho.



Los estudios médicos confirmaron que sufrió abuso sexual con acceso carnal.



Vallejos estuvo prófugo cuatro meses. Fue detenido después y trasladado a la Unidad Penal hasta el juicio.



Ayer el Tribunal lo encontró culpable del delito y lo condenó a prisión. El hombre tenía antecedentes por otros hechos vinculados a violencia y abusos.



Esquina: confirmaron pena a un hombre que abusó de su cuñada

Un hombre en la localidad correntina de Esquina fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal. Fue a juicio y el Tribunal de Goya lo sentenció a 10 años de prisión por ese delito, el cual cometió en tres oportunidades contra la misma mujer. La defensa apeló el fallo pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el pedido y confirmó lo resuelto por el Tribunal de Juicio de Goya.



El STJ confirmó un fallo del Tribunal de Juicio de Goya que condenó a un hombre a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal en tres hechos. La víctima fue su cuñada, que vivía con ellos en la vivienda familiar y quien presenta una discapacidad.



El Tribunal de Juicio para condenarlo tuvo por probado que entre agosto y septiembre de 2021 en la vivienda donde la víctima vivía junto a su hermana, sus dos sobrinos y el condenado, se cometió el delito.



El hombre aprovechando que su concubina y los niños no se encontraban en la casa accedió sexualmente a la mujer contra su voluntad y esto lo repitió dos veces más cuando quedaban solos.



Para ello además amenazaba a su cuñada, hasta de muerte.



El condenado, a través del defensor oficial Fernando Buffil se agravió en primer lugar por considerar que el Tribunal se basó solo en la declaración de la víctima y además según su visión todo el material probatorio contradijo lo dicho por esta.



Sostuvo además que los jueces no tuvieron en cuenta la declaración del hombre que nunca negó haber mantenido relaciones sexuales con la víctima, sino que afirmó que lo hizo con su consentimiento.



Indicó que jamás utilizó la fuerza, y esto surge de los informes médicos, ya que la ginecóloga que la revisó sostuvo que no vio lesión grave de desgarro.



Fallo del STJ



El STJ por unanimidad consideró que el Tribunal de Juicio de Goya para condenar al imputado realizó un análisis íntegro de los elementos probatorios para arribar a una decisión que resultó ser justa y válida.



Sobre el primer agravio al que hizo referencia la defensa sobre la orfandad probatoria, consideraron que además del testimonio de la víctima se incorporaron otras pruebas a la causa que acreditan lo relatado por la mujer.



Con respecto a ejercer violencia sobre la víctima, el Superior Tribunal de Justicia consideró que esto no fue debatido por el tribunal por lo que dejó fuera de "toda discusión dichas apreciaciones".



Ante todo lo expuesto el STJ confirmó el fallo, por lo que el hombre deberá cumplir con la condena de 10 años por violar a su cuñada, mujer que padece una discapacidad.