Hombre murió de un balazo y detuvieron a un ex policía Miércoles, 27 de septiembre de 2023

El hecho fatal se produjo tras una pelea entre dos sujetos y fue reportado en horas de la noche del martes en el Paraje de la Curtiembre. El principal sospechoso del asesinato es un ex policía.

Un hombre fue encontrado muerto de un balazo y por el caso hay un detenido en la localidad correntina de Santo Tomé, informaron este miércoles fuentes policiales.



El hecho fatal se produjo tras una pelea entre dos sujetos y fue reportado en horas de la noche del martes en el Paraje de la Curtiembre.



De acuerdo a las primeras informaciones, un hombre identificado como Arnaldo Fabián Otazu , oriundo de Paraguay de 36 años, fue víctima de un disparo de arma de fuego.



Un vecino del lugar halló el cuerpo tirado en el boulevard del paraje y fue quien llamo a las fuerzas de seguridad.



Al llegar, los uniformados constataron que el hombre se encontraba sin vida y con una herida de bala en el pecho.



Tras realizar las primeras investigaciones, indicaron que un ex agente de la policía de Corrientes de 60 años se encuentra detenido y es acusado de ser el autor material del asesinato.



Al respecto se encuentran realizando las diligencias correspondientes al caso.