Lali Espósito la rompió con un videoclip improvisado

Miércoles, 27 de septiembre de 2023

La artista sorprendió a Migue Granados y a sus compañeros de Ogla con una coreografía cien por ciento improvisada en el estudio.

Luego de la entrevista exclusiva de Migue Granados a Lionel Messi, el conductor entrevistó en su plataforma de streaming, Olga, a la talentosa y querida Lali Espósito.



Siempre buena onda, la cantante y actriz accedió a improvisar un videoclip; sola, con uno de sus hits sonando de fondo, y luciendo un outfit total black que no había pensado para semejante desafío.



Al ritmo de Disciplina, Lali comenzó a recorrer el estudio cantando y bailado, utilizando algunos elementos que encontró ahí mismo -como muebles y hasta cadenas- y sumando a la “coreo” a los integrantes del programa, que la alentaban a los gritos. ¡Todoterreno!



LALI ESPÓSITO LE RESPONDIÓ A LOS HATERS

“Tenemos que aprender como sociedad porque yo opino muy diferente a amigos y no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia. Podemos tener una discusión política”, aseveró.



“El nivel de violencia que uno sabe que va a tener cuando da una opinión es para analizar. Hay mucha gente que está en una, con el hecho de no soportar una opinión contraria. La gente la está pasando como el ort… Yo no contesto a la gente que me pone ‘ojalá te mueras’ o dicen cualquier cosa porque entiendo a esa persona”, ejemplificó.



“Uno es cómo se crió, dónde nació, lo que escuchó en su casa, lo que ve en la calle todos los días porque, si no lo ves, sos un boludo”, se manifestó. “Para mí en este momento es imposible no expresarme como ser social en un tweet o ahora. ¿Podría no hacerlo? Sí, obvio, estaría relajadísima haciendo la siesta, pero justo en mi caso no soy así”, concluyó.