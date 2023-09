Ataque a un niño: La Cámara se expidió y Cañete detenido

Miércoles, 27 de septiembre de 2023

Los magistrados entendieron que hubo "fundamentos insuficientes" para concederle el beneficio de la libertad. Desde la defensa del acusado sostienen su inocencia y niegan que haya existido una violación.



A siete días de que una jueza concediera la libertad tras una rueda de reconocimiento "positiva" para los investigadores, el único acusado del rapto y presunto ataque sexual hacia un menor de 10 años ocurrido a principios de agosto en el barrio Loma Alta volvió a prisión, luego de que tres magistrados de la Cámara de Revisión revocaran la polémica medida otorgada por Cristina Sánchez, titular del Juzgado de Garantías. Desde la defensa técnica de Cañete niegan que haya existido abuso sexual, aseguran que "tienen al hombre equivocado" tras las rejas y solicitaron que por seguridad continúa su detención en la comisaría 23 hasta poder hallar a los coautores del salvaje ataque.





La medida del Tribunal de Revisión se conoció a media mañana, cuando los jueces Mario Alberto Alegre que ofició como presidente del cuerpo, Diego Roberto Nuñez Huel como vocal y Román Facundo Esquivel en su rol de vocal subrogante, votaron de forma unánime la revocatoria de la decisión resolutoria 1.651, por la cual la jueza Cristina Sánchez otorgaba el beneficio de la libertad a Cañete "por no existir riesgo procesal" en la investigación. Aquella medida llegó después de la rueda de reconocimientos "positiva" para la investigación y en la que la víctima señalaba a Cañete como su presunto atacante. Ayer, por resolución 1.714 y de unánime conformidad de cuerpo, los tres magistrados señalan que "por fundamentos insuficientes" de la jueza Sánchez, ordenaban "la inmediata detención del imputado J. Cañete, quien deberá ser detenido y alojado en la comisaría 23", señala textual el manifiesto judicial. Algo que finalmente no hizo falta, ya que el acusado se presentó voluntariamente en la seccional



"Cañete jamás estuvo prófugo y tampoco violó al niño. Hay una desinformación que solo apunta a perjudicar al único acusado", sostuvo ayer la doctora Rosa Sánchez, una de las integrantes de la defensa técnica.





Y es que la afirmación de la abogada se fundamenta en el error de carátula que presenta la OFIJU en sus comunicados, ya que tanto la jueza Sánchez que liberó al acusado, como los jueces de la Cámara de Revisión, que ayer ordenaron su detención, otra vez; mencionan que el caso está enmarcado en un "abuso sexual con acceso carnal agravado por pluralidad de autores o con armas. Rapto de menor impúber"; mientras que el oficio judicial que partió de fiscalía hacia la defensa mencionan un "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas en grado de tentativa". Dos contextos distintos a la hora de evaluar una condena. "Nosotros cuestionamos el reconocimiento que se hizo sobre el acusado.





Consideramos que no coincide lo que la víctima dijo en cámara Gesell, en cuanto a las características y vestimenta del acusado. Hay testigos que no declaran por miedo que le incendien la casa. Vamos a esperar la evolución de la investigación hasta que aparezcan los coautores, pero sabemos que nuestro asistido fue intimidado, por culpa de todo esto perdió trabajo. Necesitamos más pruebas contundentes", sentenció Sánchez. Por su seguridad personal, Cañete continuará alojado en la comisaría 23.