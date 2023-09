Un hombre asesinó a tiros a su vecino tras discutir por un auto mal estacionado

Domingo, 24 de septiembre de 2023

En medio de la pelea, el agresor regresó a su domicilio, tomó su arma y disparó tres veces contra Mauro Marcel Salcedo, quien murió al instante.

Un hombre asesinó a balazos a su vecino en la localidad de Godoy Cruz, Mendoza, tras mantener una discusión porque la víctima se había estacionado en el frente de su casa.



Todo comenzó en la madrugada del sábado en la calle Pedro Goyena al 1400, cuando ambos hombres comenzaron a discutir porque Mauro Marcelo Salcedo, de 24 años, había dejado su vehículo en la puerta de la casa del agresor, lo que le bloqueaba la entrada al dueño de la vivienda.





En medio de la pelea, el homicida, cuya identidad no trascendió, regresó a su domicilio. Al poco tiempo, regresó con un arma de fuego y disparó tres veces contra Salcedo. El joven cayó herido al suelo y murió en el acto, como consecuencia de las graves lesiones, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Los Andes. Las balas habrían impactado en su tórax.



En consecuencia, se dio aviso a la Policía, por lo que los agentes de seguridad se hicieron presentes en el lugar. Así, efectivos de la Comisaría 50° lograron identificar el auto del posible autor. Se trata de un Renault Fluence, que no contaba con pedido de captura.



Luego, procedieron a buscar al agresor, quien se había escondido en un departamento cercano. Gracias a los aportes de los testigos, los oficiales dieron con el lugar, ubicado en Río Tercero al 1500 y detuvieron a cinco hombres, dentro de los que se encuentra el autor del crimen.



De esta manera, se pudo conocer que el hombre cuenta con antecedentes policiales registrados en el sistema del Ministerio de Seguridad de la provincia.



En paralelo, un equipo de la Policía Científica y de Investigaciones se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes en la escena del asesinato.



El caso quedó caratulado como homicidio y está a cargo del fiscal Carlos Torres, de la Oficina Fiscal 4ta. De igual forma, por el momento, no existe una imputación formal contra el agresor.



Hace tan solo unos días, otro joven perdió la vida en medio de una pelea. En este caso, el enfrentamiento fue entre dos familias que mantenían una disputa de larga data. El hecho ocurrió en El Borbollón, ubicado en el departamento mendocino de Las Heras, durante el mediodía del 18 de septiembre en la Casa 35 e la Manzana B del barrio Buena Vista. La víctima fue un adolescente de 14 años, llamado Santiago Contreras, quien recibió un disparo en el tórax.



Al parecer, estas dos familias mantenía problemas desde hace años. Viven en la misma cruda y existen acusaciones por el robo de prendas de vestir, entre otros conflictos, tal como pudo conocer el portal El Sol.



En medio de la discusión, comenzaron a escucharse disparos de arma de fuego, uno de ellos impactó en Contreras. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Gailhac, pero murió a los pocos minutos de ingresar a pesar de los esfuerzos de los médicos.



Tras el crimen, los investigadores hallaron la presunta arma homicida en el patio de la Casa 4 de la Manzana B y detuvieron en las inmediaciones del lugar del ataque como sospechosos a dos hermanos, un hombre y una mujer. Fue la mujer quien se atribuyó la autoría del hecho al expresar que disparó desde la ventana del domicilio que daba a la calle. Lo habría hecho como respuesta al paso previo de la víctima y uno de sus hermanos, quienes habrían propinado amenazas y dispararon contra su casa.



Más tarde, agentes de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) detuvieron al abuelo y a un primo del adolescente asesinado. Llevaban consigo un arma de fabricación casera, del estilo de un pistolón calibre 22.