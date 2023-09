Viviendas, notebooks y más obras para el interior

Sábado, 23 de septiembre de 2023

El gobernador de Corrientes encabezó esta tarde la entrega de 100 nuevos hogares en la zona sur de la ciudad de Santo Tomé. Durante el acto, anunció, además, la construcción de otros 100 módulos habitacionales en la barriada, más pavimentación para mejorar la transitabilidad. Con antelación, estuvo en la Escuela Normal "Víctor Mercante", dónde se proporcionó de 602 computadoras a alumnos de nueve establecimientos del departamento.

Al iniciar su discurso, el gobernador informó que estas casas se realizaron mediante el Fondo Nacional de la Vivienda, aclarando que este último aportó el 40% del financiamiento y el 60% restante estuvo a cargo de la Provincia. “De otra forma no se hubieran terminado estas viviendas para resolver las necesidades de estas 100 familias”, declaró.



El trabajo de los obreros y la empresa contratista fue valorado por el mandatario: “Han culminado estas obras en tiempos difíciles, los precios suben todos los días y cumplir con un presupuesto de complica”.



Dirigiéndose al intendente, le aseguró que cumplirá su promesa de campaña de pavimentar 200 cuadras en la localidad, y como muestra, anunció que la Provincia asfaltará otras 25 cuadras en el mediano plazo.



“Estas no son las únicas viviendas que vamos a hacer, así que los que no salieron sorteados no pierdan la esperanza porque vamos a construir otras 100 aquí al lado, que también estarán asfaltadas”, anunció al pueblo santotomeño.



Finalmente, se dirigió a los adjudicatarios, diciéndoles que “ahora les toca a ustedes construir un hogar y una familia” y pidiendo que manden a sus hijos a la escuela y los críen con buenos valores. “Vamos correntinos, que a pesar de las adversidades vamos a construir la provincia que soñamos”.



Interventor Lizardo González



Por su parte, el interventor del INVICO, Lizardo González destacó la ejecución de las 100 viviendas. “Contamos con hogares que contienen una infraestructura con acceso integral que permitirá acceder con mayor accesibilidad a las personas con discapacidad, más allá de las comodidades para las 100 familias beneficiadas”.



En ese sentido, ratificó el compromiso para concretar las obras para “mejorar la vida de los santotomeños”.



Intendente Suaid



“Hoy es un día muy emocionante porque vamos a concluir con el sueño de 100 familias que tendrán su techo digno”, expresó a su turno, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid y agregó: “esto fue posible por el aporte de los correntinos y la decisión de la gestión provincial”.



Luego auguró continuar trabajando con la Provincia de manera mancomunada para “seguir preocupándonos por el bienestar de los vecinos” ya que “juntos vamos a transformar la provincia”.



Entrega de 602 computadoras: “Incluir Futuro tiene una mirada diferente de la educación”



Al iniciar su agenda de actividades oficiales en Santo Tomé, el gobernador Gustavo Valdés junto a la ministra de Educación, Práxedes López, entregaron este viernes 602 notebooks más del Programa Incluir Futuro, a estudiantes secundarios de establecimientos educativos de la zona. El acto tuvo lugar en la Escuela Normal “Profesor Víctor Mercante” de dicha ciudad, donde el primer Mandatario remarcó que el mencionado programa provincial “tiene una mirada diferente respecto de la educación”.



De esta manera, a través del Ministerio de Educación se hizo entrega a estudiantes del primer año del nivel secundario, 51 computadoras para el Anexo Escuela Normal “Profesor Víctor Mercante” (Escuela N°687); 126 al Centro de Formación Profesional “Rector Vicente Fidel López”; 83 para el Colegio Secundario “General Isidro Bonifacio Cáceres”; 22 al Colegio Secundario “José Fioravanti Scotto” de Garruchos; 51 para el Colegio Secundario de Adolescentes y Adultos “Sargento Juan B. Cabral”; 32 unidades al Centro de Formación Rural “Las Colinas” IS.35; 21 para el Colegio Secundario Garabí de la Colonia José R. Gómez; 118 a la institución anfitriona y 98 para los alumnos de la Escuela Técnica de Santo Tomé.



“Incluir Futuro tiene una mirada diferente respecto de la educación”, remarcó Valdés al tomar la palabra, para explicar de qué se trata dicho Programa provincial. Dijo que el objetivo principal, “es comenzar a darle dinamismo al modo de aprender y otorgar a los docentes una herramienta más, que tiene que ver con que todos podamos entender y comprender las distintas currículas que nos va proporcionando la educación y los distintos niveles”.



Destacó así la creación dentro del Ministerio de Educación, de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, a cargo de generar los contenidos digitales al cual los estudiantes y docentes pueden acceder por medio de Educaplay. En ese sentido, aseguró que “no es un contenido que esté por cualquier lado” y “es tan revolucionario que no hay ninguna escuela privada que no esté ocupando este contenido, e incluso establecimientos de otras provincias utilizan el contenido que estamos generando en Corrientes”.



Por otra parte, el primer Mandatario sostuvo que, a diferencia de la media nacional, donde “el 50% de los chicos no terminan la secundaria, en Corrientes es del 20%”. Igualmente “tenemos que hacer un esfuerzo todos, para lograr que nuestros alumnos terminen el nivel medio, y es por la importancia de este tipo de iniciativas de ver el futuro, porque hace que podamos ir acortando esa brecha digital”, entre otros aspectos positivos, agregó.



Con estas 602 computadoras más para Santo Tomé, “estamos completando cerca de los 2 mil dispositivos entregados ya en esta ciudad”, finalizó el Gobernador.



El intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, sostuvo por su parte, que “estos programas son fundamentales y centrales en una gestión de gobierno que mira no solamente el presente, sino que mira el futuro con optimismo”. Expresó su agradecimiento al Gobernador “por esta importante inversión que está haciendo a lo largo y ancho de la Provincia, revolucionando en lo que tiene que ver con la tecnología”, ya que “la educación es la única igualadora de oportunidades en el mundo”.



A su turno, la rectora de la Escuela Normal, Mabel Rodríguez, fue la encargada de dar la bienvenida a las autoridades y en la ocasión resaltó que la institución “es una casa centenaria que alberga a muchos niños y jóvenes, concretando su misión educadora en las numerosas promociones que se dan año a año”. Agradeció en la oportunidad, la inversión provincial en la obra de puesta en valor de la escuela y manifestó su alegría porque los alumnos de varias instituciones reciben hoy las computadoras del programa Incluir Futuro, enfatizando en lo valiosa de la “herramienta esencial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de estos tiempos tecnológicos, que permite garantizar con éxito las trayectorias educativa