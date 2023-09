Tensión en San Carlos entre el Concejo y el Intendente Viernes, 22 de septiembre de 2023 La Presidente del Bloque Concejal de Mujeres de ECO, Nancy González, relató a Cadena de Radios la falta de rendimiento de finanza públicas. Señaló que: “Hay facturas por 500 mil pesos y hasta un millón que no están claras y son fantasmas”.





Nancy González, Presidente del Concejo de San Carlos dialogó con este medio y relató que se tensó el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la localidad de San Carlos. Al respecto señaló que “el Intendente no responde los pedidos de informes enviados por el Consejo”. Y añadió “Acá los Concejales estamos pintados porque el Jefe Comunal no emite señales. Nuestra principal preocupación es como maneja el dinero público, con facturas que no están claras donde se destina el dinero”.



En dialogo con Cadena de Radios la edil Nancy González contó a Cadena de Radios "estuvimos en reunión de Comisión en el Consejo Deliberante de San Carlos ,nosotros no estamos oponiéndonos a lo que quiera el Ejecutivo pasa que no sabemos qué quiere hacer y no contesta".



"Nunca se trabajó tan mal como ahora,siempre hubo diferencias porque la política es asi.Hay muchas irregularidades ,pedimos informes y no contesta por eso se elevó a instancia judicial.Ahora el abogado nos dirá que sigue",agrega.



"Tenemos mayoría en el Concejo pero no existimos,dependemos totalmente del Ejecutivo.Nuestro sueldo es de 60 mil pesos,menos de un municipal porque no contamos con fondos.El intendente dice que no tenemos cuenta,hoy le pedimos al presidente del Concejo que abra la cuenta.Si no esta capacitado que renuncie",dijo la edil de larga trayectoria politica y actual Presidente de la Comisión de Finanzas.



"Hoy le dimos un plazo de 5 dias para corregir lo que notamos como faltas; pedimos claridad en la aplicacion de un Programa de capacitación "Neike Chamigo" mediante el que paga en negro al personal municipal",resaltó.