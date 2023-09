Primicia: Cositorto pide también prisión domiciliaria

Jueves, 21 de septiembre de 2023

Aprovechando que dieron a todos los acusados el beneficio de la prisión domiciliaria, ahora Leonardo Cositorto también hace el pedido, antes de la finalización del turno del juez. Son más de 98 las víctimas de estafa.



El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue detenido estaba detenido en la causa por crear una organización que realizó estafas piramidales. También deberá enfrentar casos por asociación ilícita y lavado de dinero.



El viernes 22 a las 9:30 hs se realizará la audiencia por solicitud de revocación o sustitución de la medida de coerción interpuesta, en el marco del Legajo Judicial N° 2124/22 (LIF 16511/22 - UFIC) GOYA - IDE 22882536. Será en las instalaciones de OFIJU GOYA Ejército Argentino N° 536.



Por otra parte, tras presentación de un habrás Corpus colectivo contra la comisaría primera de Goya por parte del comité contra la tortura hacen lugar

al pedido.



En ese contexto un juez de Garantías alivió la situación procesal de un ejecutivo de la organización Generación Zoe, imputado por asociación ilícita y estafas en la ciudad de Goya y ya no quedan implicados alojados en comisarías, donde se radicaron al menos denuncias de 98 damnificados por estafa y que aún no pueden recuperar el dinero invertido.



Ayer, Lucas Camelino, referente de Generación Zoe en la provincia de Corrientes, resultó ser el nuevo beneficiado con el otorgamiento de la prisión domiciliaria por parte del juez de Garantías de la ciudad de Goya, Lucio López Lecube.



Atendía una oficina

Camelino fue "quien abrió la oficina en Goya por pedido de Leonardo Cositorto y de Maximiliano Batista, el vicepresidente de Generación Zoe, y que permanecen detenidos en Córdoba", dijo ayer el abogado querellante Pablo Fleitas.



El ejecutivo de Goya "era mano derecha de Batista aquí y está procesado por estafas reiteradas y asociación ilícita en concurso real", agregó el profesional.



Por otra parte, Camelino afronta una causa en la Justicia Federal por lavado de activos, especificó Fleitas.





Audiencia

Sobre la medida dictada ayer, el abogado aseguró que la resolución del juez López Lecube fue decidida en una audiencia "sin participación de la parte querellante y sin notificación a las víctimas", tomando como antecedente que "es el mismo juez que dio domiciliaria a los otros imputados".



De esta manera, ya no quedan ejecutivos de la firma acusada de cometer estafas piramidales en cumplimiento de prisión efectiva; pues, también en Goya, fueron beneficiados con domiciliarias los agentes Nicolás y Javier Medina, quienes a su vez son medios hermanos de Camelino.



Los tres estaban detenidos desde abril de 2022, luego de la captura de Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, en República Dominicana.



Damnificados

En Goya, a 220 kilómetros de distancia de la capital correntina, como en Córdoba y Salta se contabilizan numerosas personas estafadas con maniobras financieras por parte de Generación Zoe, que prometían retornos superiores a los del mercado formal.



Solo en la provincia de Corrientes son 98 los afectados, que no lograron recuperar sus ahorros, según indicó el abogado querellante. Los ahorristas tienen esperanza de recuperar, al menos, una parte del dinero invertido. Cositorto dijo una vez que estaba dispuesto a devolver la plata, pero por el momento eso no se concretó.