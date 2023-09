Testigos complicaron a acusado de abuso sexual Jueves, 21 de septiembre de 2023 Dos testigos solicitados por la defensa del acusado, P. J. V. de 23 años, imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma", dijeron "no conocerlo" uno de ellos aseguró que la víctima jugaba a la muñeca. El hecho por el cual el chacal está acusado sucedió el 30 de enero de 2022 en la localidad de Itatí. Se prevé que en la próxima audiencia se incluya una prueba más, se trata de un expediente que está abierto, y en la cual se lo acusa a P. J. V. de corrupción de menores y abuso sexual. Además se espera conocer los alegatos de cierre.



En sala de debates del Tribunal Oral Penal (TOP) N°1 se concretó la segunda audiencia en la cual P. J. V. está acusado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma" contra una niña de 13 años. Estaban citados dos testigos, S. T. y L. C., ambos de la localidad de Itatí, quienes serían vecinos del acusado como de la menor damnificada.



La primera en hablar fue S. T. quien dijo no saber porqué la citaron, ya que no conoce al acusado. Sin embargo, sí conocía a la niña porque es su "vecinita". Frente al Tribunal estuvo solo siete minutos.



A su turno el segundo testigo, L. C., también respondió lo mismo, desconociendo el motivo que lo llevó allí como al imputado. Pero contó que la víctima (de quien se preserva su identidad por ser menor) jugaba con sus hijas de 8 y 12 años a las muñecas en el patio de su casa. "Y siempre se mostró ser una nena reservada", agregó.



En ambas oportunidades desde la defensa del imputado se pidió a los testigos que "giraran y vean la cara del acusado para saber de quien se trataba, pero de igual manera negaron conocerlo".





Momento después se observó por 30 minutos el video de la Cámara Gesell en el cual la nena contó lo sucedido.



"Dijo que constantemente él (acusado) la venía atosigando, la acosó durante toda una semana. Y que, cuando lo veía entraba a su casa porque le tenía miedo. Trataba siempre de esquivarlo. Ella ese día (que ocurrió el hecho) fue a ese lugar (la casa del depravado) porque él un rato antes la amenazó, le mostró un arma y le dijo que iba a matar a toda su familia si ella no se iba a hablar. J. V. sabía que nadie había en la casa. Lo planeó", dijo a diario época desde la querella, Esteban Esquivel.



Próxima audiencia

El 27 de septiembre próximo, a las 9:30, está previsto que se incorpore una prueba más. Se trata de un expediente, que está abierto, en el cual P.J.V. está acusado por corrupción de menores y abuso sexual.



Tal como se informó en este matutino tendría relación a un hecho que sucedió en octubre de 2018 cuando se inició de oficio en Juzgado de Instrucción. En noviembre de 2020 el Juzgado de Instrucción N°5 dictó el auto de procesamiento por ese delito y pidieron su detención. Sin embargo, el 17 de diciembre de 2021 el mismo Juzgado otorgó la excarcelación.



Se prevé que luego de la presentación de la ultima prueba se lean los alegatos de cierre y de tener un tiempo se conocería la condena.



El caso

En el expediente está detallado cómo la niña de 13 años fue amenazada y sometida después por quien decía ser "sicario del narco Morenita" en Itatí. El hecho habría sucedido, según relato de la menor, cuando el joven llegó a la casa cercana a la suya a vivir con su tía, en el barrio Ibiray.



Ella atendía un kiosco familiar donde el muchacho se acercaba para acosarla, hasta que en una oportunidad le mostró un arma y le dijo que si no iba a la noche a su casa mataría a su familia. La niña por temor a una tragedia se escapó de su casa y fue a ver a P.J.V. de 22 años. Ni bien ingresó fue abordada por el sujeto quien le habría puesto un cuchillo en el cuello y después abusó sexualmente.