Perpetua para Carrachino el ex jugador de San Lorenzo Jueves, 21 de septiembre de 2023 Así lo decidió este miércoles un Tribunal Oral en lo Criminal de La Matanza por un hecho ocurrido en 2020. Formado en las inferiores del club azulgrana, había quedado libre en 2019. Finalmente se conoció el fallo que condenó al ex futbolista Lautaro Carrachino, quien estaba acusado de homicidio desde 2020 por un caso vinculado al narcotráfico en Ciudad Evita. El ex jugador de 26 años, surgido de la cantera de San Lorenzo, recibió la pena de prisión perpetua.



"Homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego", fue el cargo por el cual lo condenó el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza, en una decisión que se conoció este miércoles. En enero de 2020 el jugador, junto a un grupo de personas, había intentado tomar por la fuerza un departamento ubicado en Ciudad Evita para instalar un búnker de drogas y, ante la resistencia de un vecino, lo mató.



Estuvo cerca de 9 meses prófugo, siendo protegido por bandas narco de la zona, hasta que en octubre de 2020 fue detenido por un patrullero cerca de su barrio. Desde entonces había quedado privado de su libertad, a la espera del juicio y la sentencia.



Durante su defensa oral, Carrachino negó durante un haber participado del hecho y manifestó que ese día se encontraba de vacaciones con amigos. En su declaración la semana pasada, durante unos 20 minuto aseguró que en esa fecha había viajado a la localidad de Sierra de los Padres, cercana a Mar del Plata, y al día siguiente a Santa Clara del Mar, donde permaneció hasta el 2 de febrero. Para reafirmar sus dichos, explicó que durante esos días concurrió a bailar a "La Caseta" y al parador "Mute", en Mar del Plata, y que durante varias jornadas de sol asistió a la playa en el Balneario 12 de Punta Mogotes.



Sin embargo, tres testigos presenciales derribaron su coartada cuando declararon ante los jueces que los reconocían como una de las personas que ingresaron al departamento donde fue asesinado Rubén Oscar López.



Una de la testigos, de quien se preservó su identidad, dijo que conocía a Carrachino del barrio y por las redes sociales y que por eso lo reconoció como una de las personas que ingresó, junto a otro hombre al que también sabía que se apodaba "Chucky", al departamento en el primer piso del Monoblock 18 de la localidad de Ciudad Evita cerca de la 1.40 del 27 de enero del 2020. La mujer agregó que los delincuentes rompieron la puerta de la vivienda a patadas y que gritaron: "Todos al piso. Esta casa es de mi compañero ‘Secuen’. Si en dos horas no se van, volvemos y matamos a todos".



A su vez, otra testigo dijo que el ex futbolista regresó dos horas después de aquella amenaza al departamento y le apuntó con una pistola en la cabeza. "Lautaro (por Carrachino) me apuntó con un arma en la cabeza".



Carrachino, quien se destacaba como delantero, hizo las inferiores en San Lorenzo y tuvo su debut como profesional en agosto de 2018 luciendo la camiseta de Almargo, en un partido contra Chicago por la Primera B Nacional. Había sido cedido por el club de Boedo a préstamo al elenco tricolor y después, en 2019, fue dejado en libertad de acción por decisión propia.



Categoría 97, tuvo actuaciones destacadas entre novena y séptima del ciclón, a punto tal de que fue elegido por la AFA como jugador del año, al consagrarse campeón de séptima bajo la conducción de Pedro Sallaberry.