Versionan "Fuego de noche nieve de día" Miércoles, 20 de septiembre de 2023 ¿Quién no cantó con emoción el estribillo en los 90´? Por suerte, el 2023 renueva esta hermosa canción que es un himno del pop y seguramente muchos jóvenes la estarán disfrutando por primera vez La estrella global Ricky Martin acaba de estrenar una nueva versión de su icónica canción “Fuego de noche, nieve de día” junto al artista más importante de la música regional mexicana Christian Nodal, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.



La versión original fue lanzada en 1996 y forma parte del exitoso álbum “A medio vivir”. Es una de las composiciones más exquisitas de la historia, desde las melodías, hasta la letra, los arreglos de guitarra y coros, que la convirtieron en un himno del pop latino.



La nueva versión fue producida por Julio Reyes Copello.



Sobre cómo surgió la idea de regrabar uno de los temas favoritos de su público, Ricky compartió que “Desde que empecé los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción, no solamente tiene una historia maravillosa, pero conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla nuevamente, pero esta vez con sonidos clásicos con la ayuda del gran productor, el maestro Julio Reyes Copello, quien de una manera u otra ha marcado momentos muy importantes en mí carrera y sabía que transformaría la canción resguardando siempre su magia. Al mismo tiempo quise unir fuerzas, generaciones, culturas y crear una explosión porque creo que esta canción se presta para eso. Ahí es cuando entra Christian Nodal, quien está haciendo un trabajo maravilloso en la música. Se nota que estudió mucho la canción y dejó su alma detrás del micrófono. Yo creo que el público se va a dar cuenta que el trajo a todos sus ancestros a esta producción, lo entregó todo y cuando la escuché por primera vez, se me aceleró el corazón, se me hizo un nudo en la garganta y me sentí muy a gusto trabajando con él, gracias hermano”.



Por su parte, Nodal expresó “Esta colaboración junto al gran Ricky Martin significa demasiado para mí. Tenía mucho tiempo queriendo hacer algo con Ricky, así que cuando recibí la propuesta fue, de antemano, un sueño cumplido. Además, esta canción, ‘Fuego de Noche, Nieve de Día’, forma parte importante de mi crecimiento, esos primeros despechos musicalizados por Ricky, muy chingón. Esta canción ya era perfecta, pero cuando la escuchen con los Mariachis, les robará el alma como a mí. Mi desafío aún era mayor, estar a la altura de un Ricky Martin y hacerle honor a mis raíces mexicanas. Estoy muy feliz y orgulloso del trabajo que hicimos juntos, de la amistad que nació desde el arte y la admiración. Este dueto, les prometo, con toda humildad, que hará historia. Ojalá les guste y lo disfruten tanto como nosotros. Ricky, gracias por confiar en mí para ser tu brother musical. Los amo a todos”.



La nueva versión queda inmortalizada en un video musical dirigido por el reconocido Carlos Pérez, director creativo de Elastic People y filmado hace un par de semanas en el puerto de la ciudad de Miami.