"Tuvimos problemas en ataque", analizó Piñero Miércoles, 20 de septiembre de 2023 El alero regatense analizó estos primeros juegos en etapa de preparación. "No creo que podamos defender mucho mejor", deslizó en una fuerte autocrítica.

El equipo de Regatas perdió ante Riachuelo en la final cuadrangular inicial en el torneo Interligas 2023 y en zona mixta. Facundo Piñero analizó el partido: "En el torneo nos costó la parte ofensiva, defensivamente en los otros dos partidos. Hicimos un score aceptable con 73, no creo que podamos defender mucho mejor, tuvimos problemas en ataque, un poco desordenamos y mala efectividad en tiros muchas veces bien tomados, nos sacaron una ventaja desde el inicio y nos costó mucho".



Ante el buen desempeño del rival, "Faca" sostuvo: "Tomamos malas decisiones, apresuradas, ellos los tiros que tuvieron lo metieron. Nosotros apostamos a que De los Santos tire más cómodo y defender más a los tiradores de ellos, él metió un par de goles, se le abrió el aro y empezó a jugar con más claridad. Son jugadores con experiencia e hicieron un buen trabajo".



Y añadió el resumen del primer fin de semana de básquet: "Balance positivo, nos enfrentamos a equipos difíciles; con los brasileños no estamos acostumbrados a jugar, nos hicieron jugar mal y lo pudimos ganar. No podemos decir que la excusa fue jugar los tres partidos porque Riachuelo también los jugó, tenían los mismos desgastes físicos que nosotros".



Con respecto al desempeño, el alero que continuará una temporada más en Regatas, reconoció: "Pudimos entrenar bien, empezamos temprano con la pretemporada. El volumen de partidos a lo largo de la Liga nos va a mejorar en un montón de cosas, en un equipo nuevo es más importante darle prioridad a los entrenamientos y aprender cosas que los amistosos".



Con respecto a los objetivos del equipo, el correntino dijo: "Vamos a tratar de mantener los scores cerca, que no se nos vayan a setenta puntos y lo pudimos cumplir, tenemos jugadores para eso. Esperemos mejorar la parte ofensiva".



Ante la diferencia de puntos con el rival (54-73), no fue lo esperado deportivamente. "No esperábamos un partido así, de la manera que se jugó, a comparación de los brasileños que fueron muy duros. No esperábamos la diferencia de quince o veinte puntos, fue una sorpresa".



Y a pocos días de comenzar con la temporada de la LNB, Piñero reconoció: "Descanso después de tres días seguidos de partidos, es un desgaste físico importante. Abrimos de local, más adelante pensaremos en el rival, pero primero tenemos que pensar en nosotros".



Regatas debutará el jueves 5 de octubre al recibir a Argentino de Junín (a las 20).



González: "Hicimos un juego muy completo"

El cuadrangular del torneo Interligas jugado en Corrientes contó con la visita de Riachuelo de La Rioja, hoy conducido por el cordobés Sebastián González (ex San Martín). "Hicimos un juego muy completo, parejo y sólido, momentos de correr y cuidar la pelota, momentos de diferentes propuestas ofensivas de Regatas y pudimos salir de todas, no caímos", dijo el DT.



Con respecto al desempeño de ambos equipos González, admitió: "En un momento se te hace una laguna larga, son equipos jóvenes y nuevos que no saben a veces la forma de salir de un momento de crisis y ellos buscaron de diferentes formas ofensivas, pero en ataque no estaban cómodos y tampoco tuvieron la efectividad que suelen tener algunos jugadores".



Y cerró: "Fuimos inteligentes, mantuvimos la tranquilidad de un Regatas que necesitaba venir y poder jugar".