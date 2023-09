"No sean tontos no crean que el zorro libre no le va a comer a la gallina libre" Miércoles, 20 de septiembre de 2023 El gobernador, Gustavo Valdés, alertó a su pueblo correntino que "la gente va a sufrir mucho más" con el "anarcocapitalismo", porque "proponen suprimir la ley de coparticipación federal". La Libertad Avanza propone privatizar salud y educación.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés encabezó este martes un acto de campaña en la localidad de San Roque, alertando que, como provincia, "vamos a sufrir mucho más", que la discriminación kirchnerista, al advertir sobre el "anarcocapitalismo", porque "proponen suprimir la ley de coparticipación federal".



Sin mencionarlo directamente, apuntó así sobre La Libertad Avanza, criticando también sus ideas de dolarizar y privatizar la salud y la educación. "No sean tontos, no crean que en el gallinero libre, el zorro libre no le va a comer a la gallina libre", dijo recordando el dicho de Raúl Alfonsín, sosteniendo así la importancia del Estado como "árbitro" para evitar "competencia desigual" y darle posibilidades "a la gente que menos tiene" y al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, como así también garantizar los derechos de los trabajadores. El mandatario provincial pidió de este modo el voto para Patricia Bullrich, porque representa "un cambio seguro" con "capacidad y coraje" para enfrentar la alta inflación que deja Sergio Massa.



El acto de campaña de Juntos por el Cambio tuvo lugar este martes por la noche en el Centro Recreativo Juventud de San Roque. Hasta allí llegó Valdés luego de cumplir actos oficiales en los que entregó notebooks a estudiantes secundarios y herramientas de trabajo a emprendedores en la localidad correntina. En la ocasión lo acompañaron los candidatos a diputados nacionales Alfredo Vallejos y Gabriela Gauna; los senadores nacionales Edaurdo Vischi y Gabriela Valenzuela; los candidatos a concejales de ECO, Alejandro Amarilla y Mariana Pasetto; y los candidatos a concejales de Vamos Corrientes, Raúl Pelozo y Leonor Gacio.



"Le quiero decir a los candidatos a concejales de las dos listas que componemos Juntos por el Cambio, que tal vez no hayamos podido llegar a un acuerdo para la lista de concejales, pero les pido que trabajen con convicción y compromiso", señaló al principio de su discurso Valdés ante los sanroqueños que fueron hasta el Centro Recreativo Juventud. Y les aclaró: "Quienes trabajamos en política ponemos siempre por delante la esperanza de que cambie San Roque, que mejore y vaya para adelante. Trabajen, hablen con la gente y que gane el mejor".



Luego, el mandatario provincial planteó que "tenemos que empezar a reflexionar por esta Argentina que duele, vemos que las familias no llegan a fin de mes, pero tienen la esperanza de que haya un cambio en la Argentina". Y se preguntó: "Qué nos está pasando, porque este país tiene todo, producimos alimento para 400 millones de personas, sin embargo no a todos llega en abundancia".



"Los que ganaron la Nación en 2019 dijeron que venían a poner a la Argentina de pie y sin embargo, la pusieron en la pobreza, decadencia y desesperanza. Hoy tenemos la tercera inflación más alta del mundo", fustigó y denunció que "comenzaron a discriminar a los que pensaban distinto". Advirtió así que "comenzamos a sentir el castigo los correntinos y lo reafirmo, los correntinos no nos doblamos a 'guachazos', así nunca van a ganar un voto en esta provincia valerosa".



Valdés reconoció que "podemos hablar de entendimiento, pero no es cortando la obra pública y repartiendo mal los recursos de la Nación" y relató otra discriminación del Gobierno nacional hacia Corrientes al denunciar que "por los incendios salimos a comprar las unidades más modernas que podamos tener y alcanzar en el mundo, porque acá no se fabrican, las usadas ya entregamos, pero las cero kilómetro que trajimos para dotar a nuestra Policía, pero están durmiendo en el Puerto de Buenos Aires".



Al respecto, sostuvo que "no nos dejan entrar hace 3 o 4 meses, seguramente, porque no quieren que entreguemos antes de las elecciones. No nos quieren eximir de los impuestos como si nosotros no fuéramos un Estado y nosotros también somos parte de la nación Argentina, esa es la discriminación que nos duele".



En este sentido, también denunció que "a la provincia de Corrientes no le autorizan importar las computadoras y las tenemos que comprar al doble o al triple en el mercado nacional, porque seguramente estarán amañados con alguien de la Aduana y nos cobran mucho más por las computadoras que entregamos gratis a los chicos de las escuelas para acortar la brecha digital y brindar igualdad de oportunidades".



"Pero no importa, vamos a seguir apostando por la educación pública y gratuita para nuestra gente", arengó.



También cuestionó a Sergio Massa, diciendo que "fracasó rotundamente como ministro de Economía y va a fracasar como presidente de la Nación, porque ya está conduciendo el Gobierno nacional. Lo único que sabe hacer es emitir y ofrecer una respuesta corta a la gente. Y así lo único que generan es inflación perjudicando a los que menos tienen, porque los ricos saben cómo escaparle a la inflación".



Consideró que "la gente más humilde es la que sufre la inflación, por lo tanto tenemos que pulverizarla y para eso hay que tomar medidas con decisión". En este contexto, cuestionó que "después de las PASO devaluaron, seguramente lo volverán a hacer, porque ahora agarraron la caja del Estado nacional y la están destruyendo, haciéndole pagar el costo a las provincias argentinas, generando un déficit fiscal a la República, pero también a las provincias, bajando el IVA y el impuesto al ingreso, que en todo el mundo se paga, para quedar bien, pero no van a quedar bien con nadie, porque van a terminar mal si siguen destrozando la caja del Estado nacional, porque la Nación somos todos".



Y advirtió que "de esos ingresos salen los sueldos para los maestros, los enfermeros, la obra pública de Corrientes, pero todo esto viene a presagiar el fin del kirchnerismo y lo vamos a hacer con la fuerza y convicción de todos".



"Pero, ahora tenemos que hablar de qué cambio queremos, si queremos dar un salto al vacío o hacerlo que hay que hacer de una buena vez en la Argentina", alertó luego. En este sentido, Valdés pidió que "no crean en espejitos de colores, no crean que van a cobrar en dólares. Tenemos que construir una Patria. Yo pensé que ya teníamos saldada la discusión en la Argentina sobre el neoliberalismo de Carlos Menem que endiosaba la plata por encima del Estado, creí que no iba a volver más".



"Y los argentinos nos volvimos a pegar una de las piñas más fuertes a lo largo de nuestra historia. Acuérdense cómo los jubilados golpeaban las puertas de los bancos, como los jubilados y ahorristas iban a pedir que le devuelvan sus depósitos. Ese fue el final del 1 a 1, por eso lo que no puedo creer es que los argentinos estemos de nuevo en ese debate en la República Argentina", lamentó.



Al respecto, Valdés sostuvo que "la moneda es un medio de cambio, pero poseer una moneda es como tener una bandera. Los argentinos no tenemos que renunciar a tener una moneda propia y políticas económicas sanas y responsables en este país".



Consideró que la solución a la inflación pasa por "nivelar lo que ingresa con lo que egresa, porque no hay secretos en la economía de una Argentina que tiene que dejar de privilegiar el gasto de los grandes intereses y los grandes sectores".



Seguidamente, el gobernador correntino planteó que "tenemos que hablar de una buena vez de federalismo argentino, porque del otro lado hablan que nosotros somos una carga para la Nación y proponen suprimir la ley de coparticipación federal y si se suprime,vamos a sufrir mucho más, teniendo consecuencias mucho más profundas de lo que jamás se hubiese imaginado".



"Si tanto les molestamos como provincia de Corrientes, lo que somos y qué tenemos, que nos entreguen a nosotros la conducción (impositiva) de la provincia, que los correntinos sabemos hacer bien, pero no vamos a renunciar a nuestra patria, a nuestra patria chica la manejamos como corresponde, aseguró.



"Yo no puedo creer que después de más de 200 años de federalismo, estemos en estas discusiones y digan: 'le vamos a dejar a las provincias relegadas a su suerte y dejar que ganen los recursos que tienen'. Yo no tengo ningún problema, que nos entreguen la represa de Yacyretá a los correntinos, porque está en Corrientes y le vamos a demostrar cómo administramos, que nos dejen recaudar eficientemente, pero que nos dejen de chupar la sangre como lo hicieron hace 200 años a los correntinos", exlamó Valdés, advirtiendo que "para construir este país no sólo pusimos economía, pusimos sangle, lucha y compromiso".



También cuestionó la propuesta de "vauchers" para la educación, sosteniendo que eso es para "los hijos de los ricos que nunca tuvieron problema para pagarse la educación". Pidió así que "miremos bien las propuestas, yo todavía creo en las maestras de campo que van hasta el último rincón a llevar educación, porque la educación pública y gratuita es la única garantía que tienen los pobres para salir adelante".



"Queremos educación pública y gratuita para los argentinos, ya tuvimos esta discusión en 1918 en la Argentina, donde se rebelaron los estudiantes de Córdoba, quienes se levantaron contra ese poder que tanto admiran, de esos conservadores de principio de siglo 20, cuando todavía le ocultaban el conocimiento al pueblo. Con la Reforma Universitaria dijimos que queríamos universidad para más trabajadores y ahora decimos que queremos más universidades en Corrientes, que necesitamos universidades públicas, para que estudie el pueblo, este es un desafío que tenemos que tener", sostuvo Valdés, quien también habló en la ocasión de la importancia de la salud pública como garantía de acceso para quienes no tienen recursos para pagarla.



"Qué es eso de ser anarcocapitalistas, anarquista quiere decir que no queremos tener Estado y lo que yo veo es que la gente demanda más salud pública y educación pública y el capitalismo es muy simple, manda el que tiene plata", señaló. Y recordó lo que Raúl Alfonsín decía, expresando que "no sean tontos, no crean que en el gallinero libre, el zorro libre no le va a comer a la gallina libre".



Valdés sostuvo así que "el estado tiene que ser árbitro para evitar competencia desigual, para darle posibilidades a la gente que menos tiene, para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Qué es eso de sustituir el artículo 14 bis, que es el artículo que le da la garantía a cada uno de los trabajadores para que tengan un salario digno, descanso y que los trabajadores que se ponen al servicio del capital tengan garantías y oportunidades. Y si ese artículo no estuviera en la Constitución seríamos todos esclavos del Capital. Yo quiero una Argentina de iguales y si no escuchen el Himno Nacional Argentino que cantamos Libertad, pero sólo para sentar en el trono a la noble Igualdad. Quiero una Argentina de iguales, una Corrientes de iguales en un país de posibilidades".



Luego reconoció que "las mujeres son más vivas que los hombres, por eso ya no le están acompañando, por eso les pido que confíen en otra mujer que se planta y se llama Patricia Bullrich, candidata a presidente de la Nación con capacidad y coraje. Es el cambio seguro".



Candidatos a diputados nacionales



Alfredo Vallejos: "Los resultados de las PASO dejaron como resultado que las dos terceras partes de la gente que votó se expresó en el sentido del fin de ciclo del kirchnerismo, pero la verdad es que esa necesidad de cambio, los correntinos la venimos viendo hace mucho tiempo, porque hace muchos años venimos alertando este proceso que no practicaba el federalismo y discriminaba a provincias como la nuestra que no elegía gobernador en relación a la línea política nacional, porque los correntinos siempre supimos que ese no era el camino que los argentinos necesitábamos. Hoy el tiempo y los resultados nos están dando la razón. Esa necesidad de cambio que hoy surge en la Argentina, nosotros la venimos reclamando en Corrientes hace mucho tiempo, los correntinos, y por eso el acompañamiento que la gestión del gobernador Gustavo Valdés tiene en toda la provincia".



"Tenemos mucho por aportar desde Corrientes, primero en beneficio de los correntinos y ECO+Vamos Corrientes es la alianza que defiende en cada instancia y en cada escenario, los intereses de los correntinos y las correntinas. Se tiene que terminar el trato discriminatorio de la Nación, porque no lo está haciendo con sus funcionarios, sino con el pueblo de Corrientes", agregó Vallejos.



Y sostuvo que "una de las cuestiones que más agobia a nuestro país es el flagelo del narcotráfico y yo no escuché a los demás candidatos a presidente hablar de lo que se quiere hacer en este aspecto y nosotros tenemos a una persona que demostró tener la decisión, la capacidad y el coraje de luchar contra el narcotráfico respaldando a las fuerzas de seguridad. Patricia Bullrich garantiza esa lucha y cuenta además con un equipo económico para estabilizar y resolver la inflación que tanto afecta cada vez más a los argentinos".



Gabriela Gauna: "Tenemos la esperanza de cambiar, no tenemos que acostumbrarnos a que la plata valga cada vez menos, esa no es la Argentina que queremos para nuestros hijos y nietos, tenemos un país tan rico pero con su gente sumergida en la pobreza. Tenemos que bajar el gasto público y modernizar las normativas laborales para que se pueda generar empleo privado. Ahí entra el rol de los diputados y nosotros vamos a acompañar a Patricia Bullrich en todas las transformaciones estructurales tan importantes para que nuestro país pueda salir adelante".



Candidatos a concejales



Raúl Pelozo (Vamos Corrientes): "Soy joven (26), tengo mucho camino por recorrer, andar y aprender, pero cuento con la experiencia política de un equipo de trabajo incansable que va a hacer lo imposible para que San Roque pueda salir adelante. Tenemos el apoyo del Gobernador, una persona muy amable con la cual se puede dialogar y siempre está apostando por el bien de los correntinos, eso es lo que queremos traer a San Roque".



Alejandro Amarilla (ECO): "Junto al Gobernador, vamos a tratar de traer todos los proyectos posibles, principalmente en salud, seguridad, educación, y trabajo. Pido un voto de confianza para que juntos podamos desandar este camino de progreso, desarrollo, prosperidad y esperanza para los sanroqueños, es ahora y es juntos".



Leonor Gacio (Vamos Corrientes): "Vamos a seguir trabajando junto a los emprendedores, impulsar el turismo para San Roque y yo como médica que soy, vamos a seguir apostando a la salud pública gratuita como la que tenemos, de primera calidad".



Mariana Pasetto (ECO): "Tenemos que trabajar todos juntos para que Patricia Bullrich sea presidente y nos permita la vida digna que los argentinos necesitamos y nos merecemos. Acá los sanroqueños vamos a trabajar todos juntos para ganar el 22 de octubre".



MUSEO ARGENTINO La UNESCO declaró la ESMA Patrimonio de la Humanidad

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) oficializó la decisión en su 45° Convención en la ciudad de Riad en Arabia Saudita. El Museo de la Memoria ESMA será zona protegida en el mundo. ¿CREE QUE CAMBIARA LA TENDENCIA ELECTORAL EN OCTUBRE? 1- SI 2- NO 3- NO SABE/NO CONTESTA Dedicada a su ex y su actual esposa La sorpresiva carta abierta que publicó Rodolfo Barili

El conductor de Telefe Noticias publicó un especial posteo dedicado a Andrea Malano y a Lara Piro en el marco del cumpleaños de su hijo Benicio. Francia y Cádiz Esperaba un remis y le pegaron un tiro en la cabeza

Según las primeras investigaciones, un hombre se hallaba esperando un remis junto a su hermano y en un momento dado, fue lesionado en la zona de la cabeza -detrás de la oreja-, con un proyectil de arma de fuego, desconociéndose el orígen. El doloroso relato Guille Barrios: “Fui abusado por un pariente cercano”

El periodista contó que cuando era un niño alguien de su familia se aprovechó de él y que eso le dejó secuelas de por vida. Cuartos de final Serbia con Djokovic se medirá con Gran Bretaña

El sorteo efectuado este martes por la ITF en Londres determinó el cruce entre los serbios y los británicos, con Djokovic de un lado y Andy Murray del otro, mientras que el vencedor se cruzará en semifinales con el ganador entre Italia y Países Bajos