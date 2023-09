Inició la cosecha de trigo y esperan buenos rendimientos

Miércoles, 20 de septiembre de 2023

Esta semana, se inició la cosecha de trigo en el establecimiento El Rocío, de COPRA la localidad de Mercedes. Esta campaña logrará un rendimiento por hectárea superior a los 3500 kg, sobre un total de 1000 hectáreas que la empresa destinó este año.



Esta semana, se inició la cosecha de trigo en el establecimiento El Rocío, de COPRA la localidad de Mercedes, la empresa correntina que principalmente se dedica al cultivo y producción de arroz y ganadería, pero que hace varias campañas viene en un proceso de diversificación productiva y de aprovechamientos de suelos por rotación de cultivos que les permiten aprovechar al máximo la calidad de los mismos con muy buenos rendimientos.



Es así que acaban de iniciar la trilla de Trigo Pan calidad Grado 1 por tercer año consecutivo, sembrado en la segunda quincena de mayo. De acuerdo a los primeros datos, esta campaña logrará un rendimiento por hectárea superior a los 3500 kg, sobre un total de 1000 hectáreas que la empresa destinó este año a producir este producto.



En este contexto, el ministro de Producción Ing. Claudio Anselmo comentó que "el gobierno de Corrientes sigue apostando al desarrollo e impulsando todas las actividades productivas para su crecimiento no sólo en el mercado interno sino también en el mercado externo".



El funcionario provincial destacó los resultados de que se están logrando fruto de un trabajo sostenido en los últimos años a partir de que se pudo lograr la exportación a molinos de Río Grande Do Sul, tras una misión comercial a través del Ministerio de la Producción de Corrientes, desde entonces y con el acompañamiento de la provincia se viene acrecentando el área sembrada y mejorando los rindes.



El Ingeniero Agrónomo Cristian Jetter, Gerente de Copra resaltó que a pesar de que a veces se tienen problemas para la obtención de los Roes para exportación, pero con expectativa a futuro de un gobierno nacional que fije reglas claras, con un dólar estabilizado y con fluides en las exportaciones Corrientes tiene mucho futuro para el trigo. "Estamos a 100 km de la frontera con Brasil, conocemos ese mercado porque durante 30 años les vendimos arroz, sólo necesitamos reglas claras del estado nacional, no tenemos nada que envidiar a la zona núcleo en cuanto a estabilidad y rendimiento del cultivo de trigo".



Desde el Ministerio de la producción buscan ampliar el área sembrada y la vinculación con nuevos clientes del otro lado de la frontera brasileña por la cercanía y la optimización de los recursos logísticos de transporte con nuevos productores y a través de diferentes herramientas de promoción.