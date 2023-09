Emprendedores sanroqueños “Hay ganas de progresar”

Miércoles, 20 de septiembre de 2023

El gobernador Gustavo Valdés entregó este martes en el Club Social de San Roque, bienes del capital a 22 emprendedores de la localidad. Remarcó que "el emprendimiento tiene que ver con las ganas del progreso", y por eso ahí va a estar siempre el Estado apoyándolos, sobre todo en momentos difíciles como el que se vive en el país.



El acto estuvo presidido por el gobernador Gustavo Valdés junto al ministro Adán Gaya, la coordinadora del Programa "Emprendedores somos Todos", Lourdes D'Arrigo, el intendente Hadad y la directora del Hospital de San Roque, Leonor Gacio.



Al hacer uso de la palabra, el gobernador Gustavo Valdés manifestó que "siempre digo, que los que emprenden una actividad parecen que están invisibles a los ojos del Estado, pero nosotros creemos que el Estado los tiene que acompañar, porque el emprendimiento tiene que ver con las ganas de progreso” y en ese sentido resaltó la importancia que “el estado provincial esté presente con ustedes, con un aporte mínimo, con una cocina, con una heladera o con un sillón lavacabezas".



En referencia a esto último, Valdés aseguró que "este aporte les va a permitir a ustedes seguir emprendiendo, pero no bajen los brazos, estos son tiempos difíciles, de inflación alta, donde vemos como prolifera la pobreza, muchas veces queremos dejar de lado la actividad que hacemos y que no hay salida, pero no bajen los brazos" culminó.



Intendente



El intendente de San Roque, Raúl Hadad agradeció al Gobierno provincial el acompañamiento a los emprendedores del lugar.



En ese marco, el jefe comunal recordó que en tiempos de pandemia muchas familias se volcaron al emprendedurismo para seguir adelante y “ahora van a contar con sus herramientas para que puedan seguir generando y desarrollando el bienestar en cada una de sus familias”, añadió para concluir.



Coordinadora Lourdes D'Arrigo



Por su parte, la coordinadora del Programa "Emprendedores somos Todos", Lourdes D'Arrigo, indicó que “el sanroqueño crece y emprende, a pesar de este contexto de inflación, vemos muchos emprendimientos nuevos”.



En este contexto, la funcionaria aseguró que se acompaña al emprendedor con capacitaciones de educación financiera, marketing digital, redes sociales entre otros.



Además, D'Arrigo destacó que para inscribirse al programa “tenemos un formulario que hay que llenarlo, es como un modelo de negocio, que está en nuestra página de Emprendedores Somos Todos o por nuestras redes sociales, también tenemos una comisión evaluadora que hace seguimientos para saber qué bien capital le falta al emprendedor”.



Presencias



Acompañaron al Gobernador Gustavo Valdés; el intendente de San Roque, Raúl Adad; los ministros del Ejecutivo Provincial de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; de Seguridad, Buenaventura Duarte, de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Henry Fick; la coordinadora del Programa "Emprendedores somos Todos", Lourdes D'Arrigo; y la directora del Hospital de San Roque, Leonor Gacio.