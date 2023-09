El Gobernador entregó 624 notebooks en San Roque

Miércoles, 20 de septiembre de 2023

Gustavo Valdés inició de su alocución resaltó que “la escuela pública debe prepararse y adaptarse para el futuro, con la tecnología e inteligencia artificial”, haciendo alusión a la importancia de fortalecer el ámbito educativo en la provincia.



En la tarde de este martes, el gobernador Gustavo Valdés visitó la localidad de San Roque donde hizo entrega de 624 notebooks para alumnos del nivel medio del programa Incluir Futuro. Recordó los tiempos que se vivieron en pandemia y “las readaptaciones que se tuvieron que hacer en el sistema de enseñanza y a partir de ahí comenzamos a trabajar en un programa que sea inclusivo de la mano de la fibra óptica” porque “si no tenemos esto no vamos a poder y vamos a quedarnos afuera de la inteligencia artificial” insistiendo en que “debemos entender que el paradigma cambió”.



Asimismo, Valdés ratificó que el docente no es “reemplazado por la tecnología” y agregó: “debemos trabajar en el contenido que contamos para los diferentes años del secundario y para ello avanzamos en las formas entendiendo que la escuela y la educación pública debe lograr que cada alumno que ingresa a la secundaria cuente con una computadora”.



Para finalizar, el mandatario remarcó que el programa de Incluir Futuro brinda “que los alumnos estén preparados para el mundo que viene en la escuela pública y gratuita”.



Ministra Práxedes López



En este contexto, la ministra de Educación, Práxedes López sostuvo que “es una entrega que nos llena de satisfacción, siendo fundamental dentro de la política la educación”, y agregó que “con Incluir Futuro achicamos esa brecha digital, y a través de esto los alumnos van a llegar a los contenidos digitales, y fundamentalmente a todo el conocimiento que se encuentra en internet”.



Por otra parte, la ministra aprovecho para felicitar a la Escuela técnica de San Roque que llevó hasta Corrientes su auto eléctrico “posibilitando esa innovación donde los alumnos demostraron que se puede, y se vio el trabajo de los docentes”.



“Sigan soñando y dedicando esfuerzo a la escuela”, les dijo la Ministra a los alumnos presentes y agregó para finalizar con sus palabras.



También la alumna de la institución, Lourdes De Marchi profirió unas palabras de agradecimiento y del significado de contar con esta herramienta tecnológica.



Intendente Raúl Hadad



Al momento de su alocución, el intendente de San Roque, Raúl Hadad expresó que "estamos en presencia de un acto muy importante ya que a través del Gobierno Provincial y por medio de políticas educativas que se vienen desarrollando hace muchos años en nuestra provincia y en nuestro municipio, estamos profundizando algo muy importante para todos los argentinos que es la educación Pública" y agregó que "este tipo de herramientas hace que nuestros jóvenes tengan la posibilidad para empezar a desarrollar los conocimientos necesarios que plantea este mundo, este tiempo presente y también lo que viene y para desarrollar lo que nosotros más amamos, que es nuestra Patria, país y nuestro pueblo" finalizó.



Rector



Por su parte, el rector de la Escuela Normal, Juan Benjamín Penzo, agradeció al Gobernador por su presencia y aseguró que “todas las decisiones que se tomen y todas las políticas educativas que se ejecuten influyen directamente en la vida de nuestros chicos”, por ello consideró que “decisiones como estas, son muy valoradas y significativas, sobre todo este tipo de entrega”.



Presencias



Encabezaron el acto junto a Valdés, la ministra de Educación, Práxedes López; el director de Educación Secundaria, Sergio Guitérrez; el intendente de San Roque, Raúl Hadad y el rector de la Escuela Normal "Juan García de Cossio, Juan Benjamin Penzo, los ministrosde Coordinación y Planificación Miguel Olivieri, de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Seguridad Buenaventura Duarte y de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Henry Fick; secretarios y subsecretarios del gobierno provincial.