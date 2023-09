Estos son los nominados a los Grammy Latino 2023

Martes, 19 de septiembre de 2023

El evento se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre.



Desde la ciudad de Sevilla en España, La Academia Latina de la Grabación ha anunciado a los nominados para la edición 2023 de los Grammy Latino, la gala que festeja lo más destacado de la música en español y portugués.



Para esta edición, se agregaron tres nuevas categorías: Mejor compositor del año, Mejor canción de cantautor y Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa.



En esta gala que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre se destaca una artista: el mexicano Edgar Barrera, quien se convierte en el artista más nominado de la edición 2023 con 13 nominaciones, incluidas Compositor del Año, Álbum del Año y Mejor Canción Pop.



A Barrera le siguen de cerca Camilo, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G y Shakira con 7 nominaciones. Lo de la colombiana es de destacarse dado que tiene dos canciones nominadas a mejor canción del año: Acróstico y su sesión con Bizarrap.



A continuación, la lista completa de nominados al Grammy Latino 2023.



Premio a la excelencia musical

Carmen Linares

Grabación del Año

Compositor del Año

Edgar Barrera



Kevyn Mauricio Cruz



Felipe González Abad



Manuel Lorente Freire



Horacio Palencia



Elena Rose



Mejor Álbum de Música Sertaneja

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque/ Chitãozinho & Xororó



Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel/ Daniel



É Simples Assim (Ao Vivo)/ Jorge & Mateus



Decretos Reais/ Marília Mendonça



Raiz/ Lauana Prado



Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa