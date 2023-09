Correntinos celebran la eliminación de las retenciones

Martes, 19 de septiembre de 2023

Los productores correntinos, de los sectores de arroz, cítrico y forestal obtendrán un 0% la alícuota de Derechos de Exportación de los productos. Se trata del nuevo Decreto nacional 462/2023.



Desde el sector forestal y arrocero de Corrientes califican como positiva la modificación de los derechos de exportación dispuesto por el Gobierno Nacional para distintos productos y subproductos. Aseguran que sus sectores están muy golpeados por la sequía y celebran la llegada de las lluvias.



Tras el Decreto nacional 462/2023, que fijó a un 0% la alícuota de Derechos de Exportación para los productos, en su mayoría de origen agroindustrial e insumos básicos industriales, vinculadas a citricultura, pesca y acuicultura, arroz, vitivinicultura, maní, tabaco y foresto industria, el presidente de la región Corrientes, de la Asociación Forestal de Argentina (Afoa), Martín Rasines sobre el impacto en el sector y dijo que “es positivo, sobre todo para los productos que tienen algún grado de manufactura. En el caso de los rollizos quedó prácticamente igual, no hubo eliminación de retenciones. En cambio en todos los productos que están semielaborados o elaborados los derechos de exportación lo bajaron y hasta lo eliminaron en muchos productos, por ejemplo tabla, pellets, molduras, todo lo que tiene cierto grado de elaboración se le bajó la retención”.



“Entendemos que con la medida se pretende, que los productores le agreguen valor a la materia prima, entonces al rollizo que es prácticamente la materia prima no se le saca la retención, pero cuando uno lo transforma en por ejemplo en una tabla, ahí se le saca la retención”, detalló.



“Todo lo que se haga va a ser retroactivo a la fecha en que se publicó en el Boletín Oficial. Ahora tienen que hacer todas las modificaciones en los sistemas de aduaneros para que efectivamente pase a impactar”, acotó.



“El Estado una vez que lo tenga implementado en el sistema informático, va a devolver con fecha de publicación en el Boletín oficial a los exportadores el monto de exportación”, detalló.



Sobre los porcentajes de las disminuciones en los derechos de exportación comentó que rondan “entre el 5 y el 3 por ciento depende del arancel”.



Sobre el estado actual del sector, sostuvo que “está golpeado porque venimos de los incendios de hace dos años, luego la sequía que afectó muchísimas producciones, que hizo que muchas plantaciones forestales fracasaran y tengamos que reforestar”.



“Estamos agradecidos por las lluvias. Hay regiones de Corrientes donde en tres años faltó un año completo de lluvia. Es muchísimo eso, por lo cual las lluvias, y si bien en Ituzaingó fueron muy intensas y graves, una vez pasado el pico del problema que dura algunos días, todo se absorbe porque la seca fue tan grande que todo termina siendo absorbido por las plantaciones y suelos”.



Arroz



Otros de los sectores que fue beneficiado con las exenciones a los derechos de exportación fue el arrocero y en ese marco Pedro Tomasella, de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz en diálogo con este matutino indicó “es positivo, aunque el arroz no estaba entre los productos más gravados pero influye sobre todo para vender afuera. Estábamos pagando un 5 por ciento”.



Sobre la situación del sector dijo que “se está acomodando, porque las lluvias están cambiando el panorama. Si bien a las fuentes de agua le va a costar más recuperarse, pero con la certeza de que va a llover más, entonces nos estamos preparando para sembrar lo más posible, dentro de las limitaciones que nos ocasionó la larga sequía que tuvimos”.



En esa línea, recordó que como consecuencia de la seca, “en Corrientes se perdió cerca del 40 por ciento de la producción”.