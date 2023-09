"Más de cien economistas trabajarán para bajar la inflación"

Martes, 19 de septiembre de 2023

La candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó Corrientes y en un acto político declaró: "Vamos a bajar la inflación". En ese contexto presentó su plan económico que implementará para el país.



La candidata Bullrich y ex Ministra de Seguridad de la Nación Argentina, explico que desarrollarán "un plan de estabilidad para que, a partir de ahí, tener un país que arranque, que prenda todos sus motores de la producción. No tenemos prioridades en algún sector, nosotros queremos que avance el campo y las industrias".



En esa línea, aseguró: "Más de cien economistas de todo el país van a trabajar mirando lo más importante, nuestros ciudadanos. Vamos a bajar la inflación. Además encararemos un plan de estabilidad para que, a partir de ahí, tener un país que arranque, que prenda todos sus motores de la producción. No tenemos prioridades en algún sector, nosotros queremos que avance el campo y las industrias".



Así, prosiguió: "No hay república sin justicia. Cuando quisieron hacer de la justicia una unidad básica de La Cámpora, lo frenamos. Revolearon bolsos (por el caso José López), se llevaron la plata de la gente y nos dejaron en la situación en la que hoy estamos".



En esa línea, sostuvo: "Peleamos de nuevo por la libertad, trabajamos para que no cierren todos los comercios. Nos sacaron todo y quieren volver con un ministro de Economía [Sergio Massa], que nos saca la plata, nos destruyó el bolsillo y las esperanzas de cada argentino".



"Por eso tenemos que sacar las raíces de una ideología que ha generado el peor de los sistemas, que ha ido en contra de la Constitución, de la Justicia, de la gente, de los jubilados, de los docentes, además de los valores fundamentales de nuestra patria", analizó Bullrich, apuntando duro contra el kirchnerismo.



"El país está absolutamente poblado de gente que cobra fortuna y fíjense lo que es el mundo del revés, cobran fortuna los burócratas y cobran miseria los que realmente cuidan a la gente", lamentó y agregó: "Tenemos que cuidar a nuestra patria porque somos un país grande, necesitamos desarrollar y tener siempre atentas, bien pagas, a nuestras Fuerzas Armadas para que cuiden a los ciudadanos. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un puesto fundamental y cobra menos que un diputado de la Nación".



En cuanto a la educación, la comparó con un tren, y expresó: "La locomotora tiene que andar a la velocidad que necesita cada uno de los estudiantes y no perder ningún vagón en el camino. No se puede educar a medias, tenemos que ayudar a que esto sea un pacto de todos".



"Ese pacto comenzará el 1 de marzo cuando empiecen las clases y debemos alfabetizar de verdad a los chicos, que estén a la altura de cualquier joven del mundo. Que sepan programar, que tengan proyectos laborales. Docentes preparados y con esa pasión de enseñar. Escuelas donde cada uno de los directores puedan tomar decisiones claras para que los chicos no se queden atrás. La educación es para todos, es pública y gratuita. Esos principios no los negociamos".



En este último párrafo y sin nombrarlo, Bullrich se refirió al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien, en un eventual gobierno suyo, anunció que privatizaría la educación y la salud.





"El país no se puede mirar desde Buenos Aires, hay que mirar el país desde cada lugar. Quiero decirles a Gustavo [Valdés], que tengo muy en claro la deuda que la Nación tiene con esta provincia, y a Leandro [Zdero], que el Chaco está postergado, pero ahora tiene un gobernador como el de Corrientes para que los chaqueños tengan un nueva oportunidad para demostrar lo que son".



Para culminar, Bullrich dijo: "Estamos frente a la última batalla contra en kirchnerismo. Combatimos durante 20 años, muchas veces en soledad, a un sistema y un ideología que nos quiso aplastar, que nos quiso convencer de que eran mejor los planes que el trabajo, que uno podía pasar de grado sin estudiar, pero nosotros entendemos nuestra patria y lo que pasa en nuestro país".