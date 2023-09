Predicciones del 18 al 24 de septiembre

Lunes, 18 de septiembre de 2023

La semana del 18 al 24 de septiembre de 2023 estará marcada por el Sol en oposición a Neptuno y en armonía con Plutón. Serán los últimos días del Sol en Virgo. Además, el sábado 23 comienza la primavera con el equinoccio y el ingreso del Sol al signo



Tras su retrogradación, desde el viernes pasado Mercurio se encuentra directo en el signo de Virgo.



¿Qué le depara la tercera semana de septiembre a todos los signos?



Horóscopo para Aries

La semana comienza con la energía disponible para tomar el poder necesario y moverse por sus proyectos, Aries.



Recuerden, avanzarán con más facilidad en todo lo que hagan en conjunto, con socios y en pareja.



Serán días excelentes para su mundo profesional, estarán viendo buenos resultados de sus labores recientes, estén atentos a las ofertas y oportunidades que se les presenten.



El ingreso del Sol a su área vincular, sumándose a su planeta regente, Marte, les invitará a estar más predispuestos a nutrir sus relaciones más importantes, ir a eventos sociales y conocer nuevas personas.



Horóscopo para Tauro

La semana comienza con la energía disponible para mejorar su mundo vincular, Tauro, tendrán que registrar las necesidades de los demás sin dejar de compartir las suyas, podrán llegar a buenos acuerdos y resultados en conjunto.



El martes será el día más tenso de la semana para ustedes, ya que la Luna estará opuesta con Júpiter en su signo. Así que deberán prestar más atención a sus respuestas y mantenerse predispuestos a dar lo mejor de ustedes.



El ingreso del Sol a su mundo laboral traerá movimiento y buenas noticias para quienes estén buscando un nuevo trabajo o un ascenso, también les facilitará reconocer el orden que deben darle a su rutina para mejorar su presente.



Horóscopo para Géminis

La semana comienza con Mercurio, regente de Géminis, en armonía con la Luna. Esto les dará inteligencia y predisposición para atender su rutina y mundo laboral.



Además, podrán mejorar hábitos e incorporar mejoras en sus labores y en el vínculo y la cooperación con sus pares.



Serán días buenos para su mundo emocional, tendrán la fuerza y voluntad necesaria para transformar su pasado en experiencia y cortar con todo aquello que ya no quieren para sus vidas.



El ingreso del Sol a su mundo creativo les trae energía, predisposición, optimismo, enfoque personal, magnetismo y muchas ganas de ir por todo lo que les apasiona.



Horóscopo para Cáncer

La semana comienza con la energía disponible para enfocarse en sus proyectos individuales, Cáncer, denle prioridad a lo que quieren y les apasiona.



Estarán con mucha fuerza y magnetismo a su favor, sepan administrarlo cuidando sus emociones y pensamientos.



Estarán sosteniendo a personas que necesitarán de su ayuda, pero ¡cuidado!, puede que haya alguien que esté abusando de su generosidad. Será el momento de cortar ese patrón.



El ingreso del Sol a su mundo interno, emocional, hogar y familiar les traerá claridad y movimiento, vitalidad y nuevos comienzos.



Horóscopo para Leo

La semana comienza con el Sol, regente de Leo, en tensión con Neptuno, invitándoles a darle equilibrio y orden a sus vínculos más íntimos. Deberán registrar si están manteniendo un comportamiento muy crítico o controlador, cuidar sus formas y abrirse a la sensibilidad ajena.



El jueves, el Sol en armonía con Plutón les trae reconocimiento, poder y mucho magnetismo para su mundo económico y laboral. Podrán ver resultados concretos de su trabajo, proyectos e inversiones o encontrar la solución para avanzar en objetivos que estaban frenados.



El sábado el ingreso del Sol a su mundo mental les trae claridad y armonía que les beneficiarán en sus relaciones de todo tipo, estén dispuestos a nutrirse de información que les empodere y ayude a prosperar.



Horóscopo para Virgo

La semana comienza con Mercurio en su signo, Virgo, en armonía con la Luna, dándoles facilidad e inteligencia para comunicarse y conseguir lo que necesiten con sus palabras y encanto.



Será una semana de mucho movimiento y buenas noticias en mudanzas, viajes, estudios, exposiciones, compra y venta, firmas, contratos y negocios.



Aprovechen los últimos días del Sol en su signo y en armonía con Plutón, tendrán el poder, la fuerza, la voluntad, el reconocimiento y magnetismo a su favor para avanzar hacia sus metas.



Recuerden que el tesoro más grande siempre está en el momento presente.



Horóscopo para Libra

La semana comienza con la energía disponible para atender su mundo económico, Libra, podrán ordenar sus valores, realizar inversiones y generar nuevas fuentes de ingresos.



Serán días excelentes para recobrar la confianza y el optimismo en la vida y hacia ustedes mismos, ir más allá del control y las expectativas, soltar aquello que esté fuera de solución.



El sábado el Sol ingresa a su signo, trayendo a sus vidas energía, vitalidad, poder, prioridad, reconocimiento, magnetismo y encanto.



Aprovechen el comienzo de su temporada para recibir todas las bendiciones que el universo tiene para ustedes.



Horóscopo para Escorpio

La semana comienza con la Luna en su signo, Escorpio, dándoles prioridad, sensibilidad, intuición y magnetismo para enfocarse en sus necesidades, deseos y metas personales, mejorar su conexión con el cuerpo y mejorar sus hábitos cotidianos.



El jueves el Sol en armonía con Plutón les regala reconocimiento y la fuerza necesaria para lucirse a través de sus ideas, palabras, encanto y su capacidad para relacionarse.



Abrirán nuevas puertas, muévanse con la fe de que vienen buenos tiempos para ustedes. Cultiven su mente y recuerden que sus pensamientos afectan a sus emociones y acciones cotidianas.



El ingreso del Sol en Libra les trae armonía a su mundo emocional y predisposición para compartirse amorosamente.



Horóscopo para Sagitario

La semana comienza con la energía disponible para transformar su mundo interno y emocional.



Sagitario, el pasado les ha brindado las herramientas necesarias para reconocer la fuerza y el poder que llevan dentro, no busquen excusas, abracen su resiliencia y sean más amorosos con ustedes mismos.



El martes será el día más tenso de la semana, deberán cuidar de sus emociones, pensamientos y acciones, poner un extra de esfuerzo y predisposición para sostener sus compromisos y responsabilidades, pidan la ayuda necesaria a sus pares.



El miércoles la Luna ingresa a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades, deseos y cuidado personal.



El ingreso del Sol a Libra les trae renovación, optimismo y claridad mental para enfocarse en sus próximos pasos y proyectos, serán semanas llenas de creatividad, trabajo en equipo y eventos sociales.



Horóscopo para Capricornio

La semana comienza con la energía enfocada en sus proyectos a mediano y largo plazo, Capricornio, despójense de los miedos al futuro, tomen fuerza y coraje para renovarse y transformarse.



Serán días excelentes para su mundo vincular, podrán comunicarse con facilidad y resolver cualquier situación con su intuición e inteligencia práctica.



El jueves el Sol en armonía con Plutón en su signo les regalan apertura, facilidad, reconocimiento, poder y magnetismo para avanzar hacia sus objetivos, necesidades y deseos individuales, cultiven su mente y manténganse confiados, la fe mueve montañas.



El viernes la Luna ingresa a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y enfoque en sus proyectos y cuidado personal.



Horóscopo para Acuario

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo profesional y laboral, Acuario, podrán lograr resultados concretos con su accionar comprometido, atender sus proyectos a mediano y largo plazo, madurar su respuesta ante la realidad.



Nada se logra de la noche a la mañana, los objetivos materiales van en sincronía con los tiempos de la tierra, mantengan la constancia en sus metas.



El ingreso del Sol al signo de Libra les trae bendiciones y la posibilidad de renovar su mirada hacia la vida.



Luego de un mes de introspección y mucha profundidad, llega el momento de recobrar el amor y la confianza hacia ustedes mismos.



Horóscopo para Piscis

La semana comienza con Saturno en su signo, Piscis, en armonía con la Luna, dándoles facilidad, optimismo y compromiso para moverse hacia nuevas aventuras y objetivos, trayendo movimiento, mudanzas y viajes, beneficiando su mundo intelectual, estudios, exámenes y exposiciones.



El martes la Luna se opone a Neptuno, invitándoles a mejorar y equilibrar su mundo vincular, dejar en claro sus deseos, sentimientos y necesidades, abriéndose a registrar e integrar los de los demás.



Es un excelente momento para observar los patrones vinculares que ya no quieren repetir y también para abrirse al amor.



El Sol en el signo de Libra traerá buenas noticias a su mundo íntimo y a su mundo económico, avance y resultados en proyectos en conjunto.