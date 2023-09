CORRIENTES CAPITAL

Bullrich llega hoy a Corrientes para celebrar un acto político

Lunes, 18 de septiembre de 2023

Tras su paso por Chaco, la candidata a Presidente de La Nación llegará esta mañana para encabezar un acto junto con el gobernador Gustavo Valdés, a las 11 en el estadio del club San Martín.



Patricia Bullrich estará hoy en la ciudad de Corrientes en el marco de una caravana nacional que comenzó el viernes en Buenos Aires y que tendrá un extenso itinerario por distintas ciudades de Argentina. La capital correntina es uno de los primeros sitios en que la "Patoneta" -un motorhome adaptado para la ocasión- visitará en su gira nacional. El viernes ya se había estrenado en El Palomar, provincia de Buenos Aires, y ayer había llegado a la vecina provincia de Chaco donde Bullrich estuvo en el búnker del electo gobernador de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero.



Esta mañana tiene previsto recorrer la peatonal de Resistencia y poco después cruzar el río Paraná, a través del puente General Manuel Belgrano, para recorrer parte de la ciudad de Corrientes hasta el estadio del club San Martín -en el centro capitalino- donde Bullrich encabezará desde las 11 un acto político junto con su anfitrión, el gobernador Gustavo Valdés.



Será como una importante bocanada de oxígeno para empezar a rodar en la campaña a casi un mes para las urnas presidenciales.



"Es una convocatoria absolutamente abierta para toda la gente que quiera ir a escucharla y apoyarla", indicó la diputada nacional Ingrid Jetter (PRO), una de las referentes de Patricia en Corrientes.



"Hay mucha gente que la quiere ver y el ingreso es libre", insistió Jetter en declaraciones a los medios locales. "Lamentablemente, por motivo de agenda, no podrá estar en el interior provincial en que también queríamos llevarla, pero veremos en otra oportunidad", acotó.



En cuanto a la campaña, Jetter destacó: "Patricia mostró en toda la campaña que tiene mucha adhesión en las mujeres de todas las edades. Somos muchas las que queremos que sea la presidente", indicó.



Finalmente, resaltó: "Ella tiene una coherencia muy importante y es muy genuina. Es igual en público y en privado. Creo que la gente valora eso".



Por su parte, el diputado provincial de la UCR, Norberto Ast, habló ayer respecto de la campaña de Juntos por el Cambio y el significado de la visita de Bullrich.



"Vamos a iniciar un tiempo en el cual, no tengo dudas, vamos a no solamente consolidar los votos que Juntos por el Cambio obtuvo en las PASO, sino también a trabajar fuertemente en aquellos sectores que no han ido a votar, con un discurso claramente dirigido hacia ellos".



"El cambio profundo que necesitamos en el país lo garantiza Patricia Bullrich", resumió el legislador radical.