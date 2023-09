Elecciones Chaco: "No me dejen sola", dijo la mamá de Cecilia Strzyzowski Domingo, 17 de septiembre de 2023 Cerca de un millón de chaqueños votan este domingo en las elecciones provinciales. Jorge Capitanich apuesta a lograr su segundo mandato con el Frente Chaqueño, mientras Leandro Zdero buscará sumar una provincia más a Juntos por el Cambio. Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a los chaqueños que este domingo eligen gobernador. “Voten con el corazón y no con el bolsillo”, dijo la mujer que decidió irse de la provincia para preservar la seguridad de su otra hija.



“La mafia política mató a mi hija y todavía me siguen atacando”, aseguró Gloria al contar en un video que recibe “entre 30 y 40″ mensajes anónimos a diario en sus redes sociales con amenazas de muerte.



Luego, en una historia, subió la imagen de la provincia con la leyenda: “Fuerza Chaco. Pongan huevos. Hoy no me dejen sola”. Este escrito iba acompañado por una canción que decía: “Donde está la justicia si el político arregló. Pa qué lo proteja el fuego, la pulga que los picó. Y el pueblo sigue luchando, esto no se aguanta más...”.