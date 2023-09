La Canasta Básica es de $284.687 para no ser pobre Sábado, 16 de septiembre de 2023 Consiste en alimentarse, vestirse, una vivienda, pagar los servicios de luz, agua potable, salud y gastos de la educación. Los ingresos familiares requeridos para superar la línea de la pobreza en agosto, según el INDEC, fueron:



Una persona necesitó de $92.132 para no caer bajo la pobreza.





Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $226.644 en agosto para no ser pobre.





Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $284.687.





Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se requirió una suma de $299.428.