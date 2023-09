“A las familias les cuesta y para el trabajador está muy difícil” Sábado, 16 de septiembre de 2023 El primer mandatario provincial, se refirió a la Inflación del país. “Calculamos un 12,2% por eso otorgamos un aumento con una suba de 10.000 pesos al plus. Estamos tratando de acompañar esta inflación, la más grande en 30 años”.





El gobernador Gustavo Valdés insistió ayer en que el “70 por ciento de los argentinos esperan un cambio en el rumbo del país. Tenemos que salir adelante, hacer un cambio lógico y posible. Va a ser duro para el próximo presidente, pero creemos que estamos en la mejor forma, por el volumen territorial, por las propuestas y porque venimos trabajando mucho para cambiar la Argentina”.



Consultado sobre la inflación, dijo: “12,2 por ciento de inflación, calculábamos una inflación por ese número, por eso otorgamos un aumento del 12% con una suba de 10.000 pesos al plus. Estamos tratando de acompañar esta inflación, la más grande en 30 años”.



“A las familias les cuesta y para el trabajador está muy difícil, esperemos salir de esta situación”.



“Hoy, más del 70% de los argentinos quiere un cambio”, enfatizó.



Por otro lado, sobre el conflicto con Paraguay, el gobernador consideró: “Hay que tener una mesa razonable y que todos conozcan los temas y podamos tratar el tema porque es importante la cuestión de límites, relacionada con Yacyretá y de aprovechamiento de hidrovía".



Respecto a la reunión con rectores de Argentina, en defensa de la educación pública, el primer mandatario destacó: “Vamos a trabajar por la educación pública y gratuita para que no se pretenda cobrar por la educación. A quienes ya ven menguado su bolsillo tenemos que brindar acceso a una educación de calidad”.

Sobre su presencia en la provincia del Chaco, el mandatario explicó: “Acompañé al gobernador electo de Santa Fe, que estuvo presente, nos pudimos dar un abrazo con Pullaro, y acompañando a Leandro Zdero que nos invitó a una conferencia de prensa y estuvimos con un amigo de siempre”.