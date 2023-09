Diego Núñez se sumó como refuerzo de Mandiyú

Viernes, 15 de septiembre de 2023

El delantero chaqueño se sumó a Deportivo Mandiyú para competir en el certamen oficial de la cuarta categoría.







Diego Núñez es uno de los cuatro refuerzos que ya se encuentra entrenando con Mandiyú desde el lunes, cuando el equipo capitalino inició la pretemporada de cara a su participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2023/24.



El delantero chaqueño, proveniente de Central Norte de Resistencia, expresó que "cada uno que se ponga la camiseta no tiene que pensar en otra cosa y sabemos que vamos a tener a toda una provincia respaldándonos".



En esa misma sintonía, agregó que "tenemos que estar a la altura, prepararnos y rendir cada fin de semana para demostrar eso. El camino no es nada fácil, y partido tras partido tenemos que demostrar para qué estamos".



El exjugador de Central Norte de Salta, equipo con el cual ascendió al Torneo Federal A en 2019, también se refirió sobre lo que significa para él ser dirigido por Daniel Cravero. "Yo soy chaqueño y lo admiro como profesional. A uno lo motiva saber que nos va a dirigir y todos estamos con ganas de demostrar lo que sabemos".



En cuanto a sus características de juego se describió como un delantero que no tiene problemas de perfiles y que le gusta llegar mucho al gol. Además, remarco: "Lo que me más me caracteriza es la entrega y la garra. Mientras que no pierda esto puedo rendirle a Mandiyú".



Luego, sostuvo que "hoy con el nombre no alcanza, ya que hay muchos factores como el buen juego y la buena cancha. Mucho va a depender de cómo nos preparemos, tenemos que superar al rival en todos los aspectos. En esta categoría se mete mucho. Y hay que ir, ver partido a partido".



El "Nivi" también hizo mención al acompañamiento que tiene Mandiyú con su gente y al respecto dijo que "uno sabe la camiseta que se va a poner y la hinchada que tiene. El jugador se prepara para eso. Tuve la suerte de jugar en equipos con concurrencia, como por ejemplo en Central Norte, y hay que saber manejarlo y sacarle provecho porque el empuje de la gente es muy importante para el jugador", consideró.



Mandiyú clasificó al Regional Amateur por ser el campeón del último Torneo Provincial de Clubes. El "albo" se quedó con la edición 2023 del certamen de manera invicta luego de derrotar en la final a San Lorenzo de Monte Caseros. En el Torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol, el "algodonero" fue protagonista clasificando al cuadrangular final. En semifinales, Mandiyú fue eliminado por Ferroviario, que se impuso en el global por 5 a 2 (3 a 1 en la ida y 2 a 1 en la revancha).