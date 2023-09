Murió el primer monologuista de Los Redondos

Jueves, 14 de septiembre de 2023

El mítico artista falleció en La Plata. Era el encargado de la apertura de los conciertos y hasta se adjudicó la creación del nombre de la banda.



Sergio "Mufercho" Martínez, figura mítica dentro del universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por haber sido el monologuista en los shows de la primera etapa de la banda, murió en la ciudad de La Plata. Se desconoce los motivos de su fallecimiento. Se lo conocía también como "El Payaso Martínez" o "Vito Nervio"



No hay datos sobre la edad que tenía ni sobre sus actividades en los últimos años.



Semilla Bucciarelli, bajista del famoso grupo, y Gabriel "Conejo" Jolivet, uno de los guitarristas en los años en los que la banda comenzó a tomar forma, se hicieron eco en sus respectivas redes sociales de la muerte del artista.



Quién era Mufercho



Mufercho era el encargado de recitar poesías y realizar monólogos en la apertura de los conciertos de Los Redondos hasta su desembarco en los escenarios porteños, momento en que ese rol fue asumido por Enrique Symns.



En el libro "Fuimos Reyes", de los periodistas Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, Martínez había acusado a Symns de haberle robado ese lugar. Allí también se adjudicó la creación del nombre del grupo, junto a Fenton, uno de los primeros bajistas de la banda, con a la idea de repartir buñuelos de ricota en los conciertos.



Antes de su participación en Los Redondos, Mufercho ya era una personaje conocido en el ámbito contracultural de La Plata, a partir de algunos programas de radio en los que mezclaba música y reflexiones filosóficas.



En las entrevistas que ofreció en los últimos años, Martínez centraba su discurso en la amargura que sentía por haber sido desplazado del séquito ricotero a medida que la banda fue ganando popularidad. "La Negra Poli nos quiso apartar del grupo. En 1981, después del Festival Pan Caliente, entra Enrique Symns y me reemplaza. Así, mientras en la Argentina desaparecía gente, Poli y el Indio nos hacían desaparecer a nosotros", dijo a un medio platense en 2009.



Y añadió: "Yo con Los Redondos perdí. Y perdí mi vida. El Indio se enojó conmigo porque una vez dije que él debía estar agarrado a una heladera llena de salmón. Tengo amigos, pero no tengo nada que compartir con ellos".