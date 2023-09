Sesión caliente en Corrientes por el peaje de la Hidrovía

Jueves, 14 de septiembre de 2023

En la Cámara de Diputados se vivió un fuerte cruce entre los legisladores sobre la tensión diplomática tras el peaje argentino en la Hidrovía con Paraguay. “Cuestionamos el método y los tiempos de cobro del peaje”, expresó Ast.

En la sesión ordinaria N°16 de la Cámara de Diputados de Corrientes el bloque Frente de Todos presentó un proyecto de declaración: De apoyo a la resolución 625/22 del Ministerio de Transporte de la Nación por la cual se establece la tarifa de peaje para el tramo Puerto de Santa Fe - Confluencia.



El gobierno argentino mantiene su decisión de no dar marcha atrás con el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada a los barcos de bandera extranjera que transitan en el tramo Confluencia-Santa Fe de la Hidrovía.



En el marco de esta iniciativa se vivió un fuerte cruce entre legisladores de la oposición y del oficialismo en la jornada del miércoles.



“Querían poner de manifiesto una decisión que había tomado el gobierno argentino en relación a los peajes en la Hidrovía, y la verdad que nosotros no estábamos en condiciones de darle un valor político, sobre todo en un tiempo donde hay situaciones indeseadas con los países que conforman la región y era como aportar un granito más a esta situación”, detalló el Norberto Ast



Asimismo aclaró “no teníamos la información necesaria para poder avanzar en ese sentido, la EcoVisa que es el ente nacional de control y gestión de la vías navegables de la cual forman parte todas las provincias lindantes al río Paraná, esto había sido creado por un decreto de necesidad y urgencia de este gobierno nacional en 2021”.



“Esta decisión de imponer un peaje como lo hizo la Argentina sin la participación de este ente y mucho menos de los países que conforman un pacto a partir del tratado de Santa Cruz, que son Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil fue unilateral sobre la base de la necesidad de recaudar dólares porque a eso solamente apunta el proyecto”, aseguró el legislador correntino.



Además expresó “nosotros creemos que es necesario el cobro de un peaje pero lo que si nosotros cuestionamos es el método y los tiempos y el momento en el que se decide de manera intempestiva”.



En cuanto al proyecto de declaración presentado pro el Frente de Todos Ast afirmó “era una declaración que tenía por objeto tener un respaldo político y desde Diputados no estábamos dispuesto a acompaña estas cosas ratificando y avalando esta decisión”.