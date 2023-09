Valdés, Bullrich y Petri en defensa de Educación Pública

Jueves, 14 de septiembre de 2023

Los candidatos a presidenta y vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri, se reunieron ayer con 16 rectores de universidades del país. Estuvo presente el Gobernador de Corrientes Gustavo Valdés.

"Educación pública, gratuita y de calidad", publicó en su cuenta de X Bullrich y agregó: "Necesitamos educación universitaria gratuita, calificada y preparada para enfrentar los desafíos del mundo que se viene. Hoy nos comprometimos a trabajar por eso con Luis Petri y 16 rectores de diferentes universidades del país, junto a Maximiliano Abad, Gustavo Valdés, Fabio Quetglas, Sabrina Ajmechet, Jaime Correas y Alberto Fohrig".



"Sin educación no tenemos futuro, sin educación no tenemos nada", lanzó en la red social.



Por su parte, el rector de la UNNE, Omar Larroza, publicó: "Encuentro de rectores y rectoras de universidades nacionales con los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación, Patricia Bullrich y Luis Petri".



"Durante el encuentro, acompañado por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y legisladores y legisladoras nacionales, se firmó un documento con el compromiso de continuar bregando por una educación superior pública, gratuita y de calidad", agregó.



En esa línea prosiguió: "La universidad argentina es una de las instituciones de la sociedad con más prestigio y reconocimiento social, producto de su historia de excelencia, que a la vez posibilitó a muchas generaciones el ascenso social a lo largo de más de un siglo".



"El país que queremos necesita de una universidad pública, gratuita, calificada y capaz de enfrentar los desafíos del mundo de hoy", remarcó Larroza. Esta publicación del rector local se fundamenta en algo que viene sosteniendo desde hace un tiempo y tiene que ver con el escenario político que atraviesa el país tras quedar en primer lugar el ahora candidato a Presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, en las PASO.



Resulta que Milei propuso, si gana, vouchers educativos, lo que atentaría con el sistema actual de la educación pública argentina.



En ese contexto, Larroza continuó: "No es posible pensar una sociedad desarrollada sin un Estado que promueva la generación sistemática de conocimiento a través de un sistema científico-tecnológico, con enlaces de ese saber con el sistema socioproductivo y el desarrollo local".



"El conocimiento no se genera espontáneamente, y una sociedad que aspira a una mejor calidad de vida no puede renunciar al vector más potente de crecimiento económico y social", analizó en X.



Así, Larroza continuó: "Las universidades en Argentina han contribuido de manera decisiva no solo a la formación de profesionales, sino a la generación de una cultura permeable a la innovación, que ha apalancado la generación de múltiples soluciones económicas y sociales".



La defensa de la educación pública por parte de Larroza continuó en la red social.



En la oportunidad, los rectores firmaron un documento en el que se comprometieron a trabajar para que la educación universitaria sea gratuita, calificada y capaz de enfrentar los desafíos del mundo de hoy.



Respaldo de la Coalición Cívica

Ayer, Bullrich también sumó el apoyo de la Coalición Cívica en la carrera para llegar al balotaje. La Mesa Nacional de la Coalición Cívica recibió ayer a la candidata a Presidente por Juntos por el Cambio, a fin de ratificar su apoyo a la dirigente y despejar dudas sobre el alineamiento del partido de Elisa Carrió, quien había respaldado a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO.



Fue en el marco de un encuentro realizado ayer en la sede del Instituto Hannah Arendt, donde los dirigentes del sector presidido por Maximiliano Ferraro compartieron un desayuno de trabajo con la vencedora de la interna y coincidieron en que ella es "la única alternativa para construir un país ordenado".



El encuentro contó con la presencia del titular de la CC porteña, Claudio Cingolani; el legislador provincial electo por Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda; el concejal por Corrientes, Fabián Nieves; el concejal por La Matanza, Héctor Toty Flores.