La Candidata a Presidente Bullrich llega a Corrientes

Miércoles, 13 de septiembre de 2023

La candidata encabezará un acto en el club San Martín el lunes a las 11, junto al gobernador Gustavo Valdés y a los candidatos a diputados nacionales locales: Alfredo Vallejos, Ingrid Jetter, Federico Tournier y Gabriela Gaúna, y Mercosur: Ana Miño

La candidata a presidenta de la Nación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitará Corrientes el próximo lunes 18, informaron fuentes oficiales. En la jornada, junto al gobernador Gustavo Valdés encabezará un acto proselitista en el Club San Martín donde participaran los principales referentes de la alianza gobernante y toda la militancia.



De acuerdo a la agenda que tiene pensada desarrollar, Bullrich llegará a Corrientes luego de su paso por Chaco, este domingo. La provincia vecina elegirá gobernador este domingo y desde la oposición esperan un triunfo de Leandro Zdero ante el actual mandatario peronista, Jorge Milton Capitanich.



Su visita a Corrientes está programada para el lunes a las 11 en el Club San Martín, donde está previsto un acto proselitista. Se espera la presencia de todos los referentes y militancia de los partidos oficialista, incluyendo a aquellas fuerzas que ante las elecciones Primarias apoyaron a Horacio Rodríguez Larreta.



"La encuesta que tengo yo, Patricia Bullrich está creciendo mucho y probablemente gane en primera vuelta", señaló Valdés a la prensa local el martes ante la consulta sobre un posible incremento en la intención de voto del candidato a presidente libertario Javier Milei.



Valdés recibirá a Bullrich luego de haber participado con todos los gobernadores y 270 legisladores y candidatos a legisladores de Juntos por el Cambio de la foto de la unidad que se produjo tras las elecciones Primarias y donde la ex ministra de Seguridad analizó con su equipo el escenario político y pensó formas de integrar su equipo con el larretismo para asegurarse cerrar filas tras su candidatura a la presidencia.



La ex ministra de Seguridad de la Nación llegará por cuarta vez a la Provincia y es su primera visita como candidata a la presidencia de la Nación de cara a los comicios del 22 de octubre.



Bullrich estuvo en Corrientes a finales de julio, en la antesala de las elecciones Primarias, instancia electoral donde, en la Provincia, cosechó 145.964 votos frente a 67.140 votos que obtuvo Horacio Rodríguez Larreta.



"Nosotros no queremos quedarnos con un plan de estabilización de baja inflación, sino que queremos avanzar hacia un plan de desarrollo, que nos parece que va a ser lo que va a generar a los argentinos, un progreso y un bienestar que hoy es escaso y no tenemos", afirmó durante su última visita.