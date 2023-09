Valdés pidió que Paraguay también pague Yacyretá

Martes, 12 de septiembre de 2023

El gobernador Gustavo Valdés se refirió ayer al conflicto limítrofe entre la Argentina y el Paraguay. "En el tratado dice que cada uno de los países van a pagar, van a concurrir de manera igualitaria al pago de la represa”, explicó.

"Veníamos notando cierta agresividad del Paraguay respecto a algunos temas. Ojalá que esto se pueda clarificar y comenzar a zanjar este tipo de cosas”, expresó.



“Esto viene desde un tratado que tiene que ver con el compromiso de Paraguay de asumir de manera conjunta la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá. Y en el tratado dice que cada uno de los países van a pagar, van a concurrir de manera igualitaria al pago de la represa”, explicó.



“Como Paraguay no nos paga, estamos cobrando con energía eléctrica. Probablemente hay que sentarse para conversar, para ver y consolidar el monto de la deuda que tiene Paraguay con Argentina, pero indudablemente es una zona de conflicto”, aseveró, remarcando que en el mismo documento dice que “los límites internacionales no van a ser modificados, aunque se construya la represa”.



Y nosotros vemos que hoy Paraguay pretende modificar esos límites, por lo tanto hay que tratar de manera conjunta”, cerró.



Mientras que sobre el conflicto internacional en la hidrovía Paraná- Paraguay, que se desató por el cobro del canon por parte de la Argentina y la queja de Paraguay, Brasil y Uruguay, Valdés dijo que “es lógico y es justo porque la Argentina tiene un trabajo de mantenimiento, de construcción que nos vale a los argentinos millones y millones de dólares, pero también es justo que aquel que utiliza la hidrovía pueda pagar en algo”.



Mientras que sobre el tema, ayer el embajador de Argentina en Paraguay, Domingo Peppo, afirmó que “Paraguay desconoce el cobro de un peaje”.



Y también reiteró que “Argentina invierte en la hidrovía y no era justo que algunos paguen y otros no”.



Adelantó que una delegación argentina viajará a Paraguay y que la intención es que “se abra un camino de diálogo y no siga escalando” el conflicto.