La furia de Abel Pintos con un participante que lo imitó Lunes, 11 de septiembre de 2023 El cantante fue imitado en una presentación en Got Talent Argentina y no temió a la hora de mostrar su disgusto con la situación.

Got Talent Argentina moviliza a todos aquellos que tengan un talento por demostrar arriba del escenario. Por lo que en uno de los últimos programas apareció un imitador, que se animó a ir a fondo e hizo lo suyo con Abel Pintos, quien no quedó muy agradado con su performance.



Es que el participante de Got Talent Argentina cantó Muchachos con la versión de La Mosca y fue pasando por varios famosos argentinos. Incluso, en su repertorio estuvo Abel Pintos, quien no estuvo conforme con la forma en la cual lo imitó.



Desde el principio de su presentación, Abel Pintos se mostró algo disgustado con el trabajo del participante. Es que a diferencia del público y sus compañeros, se lo notó serio. Para colmo, Fede cerró su performance imitándolo, lo cual terminó de incomodarlo y molestarlo.



Sumado a esto, tras finalizar su show, Emir Abdul le consultó si el último en imitado había sido su compañero, por lo que luego de asentir le pidió que cante un pedazo de “La llave”, una de las canciones más reconocidas del cantante y jurado de Got Talent Argentina.



Luego de hacerlo, el bailarín uruguayo se sumó con la opinión que había denotado la cara de Abel Pintos y mencionó que no le pareció cercana: "Bueno chicos, tampoco salvemos son insalvable".



Por su parte, el cantante dio su devolución sin hacer alusión a lo que fue la imitación que hizo sobre él: "Para mi te falta un poco de vestimenta, porque si bien había algunos personajes que estaban muy bien logrados, había otros que no estaban ni cerca".



Para cerrar, el jurado votó y allí volvió a quedar demostrado el disgusto de Abel Pintos con el participante por la imitación. Se debe a que de los cuatro fue el único que opinó que no debería seguir en competencia. Sin embargo, le bastó para continuar en el certamen, por lo que habrá otro cruce entre ellos.