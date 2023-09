Los productores podrán tramitar la emergencia agropecuaria

Lunes, 11 de septiembre de 2023

Desde el Ministerio de la Producción informaron que se podrá iniciar el trámite para poder acceder a los beneficios que implica el Decreto del Gobierno de Corrientes y que todavía aguarda la homologación de Nación.



Ante la nueva Emergencia Agropecuaria declarada en Corrientes, desde el Ministerio de la Producción informaron que los productores contemplados en la nueva medida provincial, desde mañana podrán tramitar el certificado correspondiente en la página oficial de la Dirección General de Rentas. La correspondiente inscripción les permitirá acceder a beneficios en materia de impuestos y créditos.



“Se está informando por las redes del Ministerio de la Producción y el lunes (por mañana) también se va a comunicar a través de la página Web de la Provincia todo lo relacionado con el trámite y que deben efectuarlo en la página de Rentas de la Provincia”, informó el titular de la cartera de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo.



En cuanto a la cantidad de productores que estarían en condiciones de realizar el trámite comentó que “todavía no tenemos los números, porque estamos hablando de una declaración parcial. En la anterior fueron 19.000 en toda la provincia pero acá estamos hablando aproximadamente del 50 por ciento en toda la provincia”.



El certificado de Emergencia Agropecuaria, es requisito indispensable para tener los beneficios que se determinen en el Decreto Provincial. Los beneficios que comprenden son: prórroga de vencimientos de impuestos y créditos provinciales, prórroga de vencimientos de créditos provinciales, asistencias dispuestas por el ministerio de Producción de la Provincia con recursos disponibles de su partida presupuestaria y asistencia técnica y financiera.





El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés como consecuencia de la sequía y mediante el Decreto 2099 declaró el estado de Emergencia/ y o desastre agropecuario para los sectores ganaderos, citrícolas, arrocero y otras producciones agrícolas en las regiones Centro Sur y del Río Santa Lucía que comprende a los departamentos de Curuzú Cuatiá , Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, Sauce, Goya Esquina, Bella Vista, Lavalle y San Roque por el término de seis meses desde el 1 de julio del 2023.



En tanto, en la cuenta de Twitter del Ministerio de Producción, tras una reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria ante la nueva declaración de emergencia Agropecuaria en las regiones Centro Sur y la región Santa Lucía informó que “el Gobierno de Corrientes continúa apoyando a los productores afectados con diversas acciones y medidas fiscales y financieras que implican una inversión pública superior a los $12.000 millones”.



Durante la inauguración de la 87° Exposición Rural de Ganadería, Granja, Industria y Comercio de Corrientes el gobernador Gustavo Valdés informó la medida provincial y recordó que “hicimos un gran esfuerzo, con un aporte de unos 15 millones de pesos, para apoyar a los productores rurales, unos 26 mil que tenemos registrados y tratamos de llegar fundamentalmente a los más chicos” y aseguró que “la provincia de Corrientes le otorgó un subsidio a aquellos que estaban trabajando, y perdieron su alambrado y su ganado”.



Destacó que a pesar de las condiciones climáticas, “Corrientes sigue produciendo excelencia y cuando entregábamos un subsidio a esos productores, veíamos manos de sacrificio” resaltando que “la única manera de salir adelante en la Argentina es trabajando y estudiando que es el camino que tiene que recuperar la Argentina; no hay soluciones mágicas”.





“Tenemos que volver a la decencia en la Argentina, a la honestidad para trabajar un futuro venturoso, sino va ser difícil salir”, continuó y auguro que “en la Argentina vienen tiempos de cambio, de políticos que se sienten con la producción, que se sienten a mirar cuáles son los nichos para progresar, tenemos que lograr un gobierno que deje de ponerle la pata en el cuello al campo y que realmente lo deje rodar.



En este marco la semana pasada, desde la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc), Pablo Sánchez informó que “estamos aguardando la homologación del decreto por parte del Gobierno Nacional para que tenga pleno efecto como ocurre habitualmente con la emergencias”.



Así mismo sobre la asistencia para las zonas que no contempla la nueva emergencia informaron que “la Provincia se comprometió a seguir asistiendo donde haga falta, pero lógicamente que los esfuerzos hoy están concentrados en el Centro Sur de la provincia y en el Río Santa Lucía; y dentro de ese sector las zonas más cercanas a Entre Ríos que es la zona más crítica”.



Lluvias



Ante las lluvias a raíz del fenómeno El Niño, el titular de la cartera de Producción se refirió a la situación de Corrientes y dijo “y la realidad es que esperábamos con mucha ansiedad las lluvias y finalmente han llegado. Son bienvenidas, todavía hay mucha capacidad de absorción en los suelos y de acumulación de agua en las lagunas, esteros y bañados como para generar preocupación”.