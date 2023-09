El PRO bajó candidatos para colaborar la armonía en ECO

La legisladora nacional aseguró que la decisión fue de las Juntas departamentales. Aseguró que Bullrich llegará a Corrientes antes de las elecciones e informó que pidió una reunión de Consejo partidario “para mirar hacia adelante y trabajar unidos”



Desde el partido Propuesta Republicana (PRO) informaron que decidieron bajar sus candidaturas en los ocho municipios que van a las urnas el 22 de octubre junto a las elecciones nacionales, “para colaborar con la armonía de Encuentro por Corrientes (ECO)”.



Sobre la dimisión del partido Propuesta Republicana (PRO) de competir por fuera de la alianza gobernante, la diputada Nacional por Corrientes, Ingrid Jetter dijo: “No me involucré en esa decisión, fue una decisión de la juntas departamentales en conjunto con el presidente del partido. Pero creo que fue una decisión para colaborar con la armonía de Encuentro por Corrientes (ECO)”. “La verdad que lo que menos quiero es discutir en términos políticos partidarios cuando estamos encarando algo tan importante como una candidatura presidencial, una renovación del Gobierno Nacional y en una situación tan calamitosa en la que estamos todos”, dijo.



“Me parece que hay temas más importantes como terminar con el populismo que nos ha llevado a una situación muy mala, muy angustiante para demasiadas personas de la Argentina. Hay una pobreza que no resiste ningún tipo de peleas espurias, todos tenemos que estar abocados a terminar con eso y que a partir del 11 de diciembre haya un gobierno serio, que no tenga un Presidente (por Alberto Fernandéz) que no existe y Ministro de Economía populista como el que tenemos actualmente”.



Consultada sobre si el PRO se va a reunir para evaluar lo que pasó durante el cierre de alianzas y la registración de candidatos a concejales, además de la renuncia como director de Pymes del Ministerio de Industria de la Provincia del presidente de su partido en Corrientes, Damián Garavano, Jetter indicó que “personalmente, estoy pidiendo una reunión de Consejo, pero más que nada para mirar hacia adelante porque lo que sirve es trabajar unidos” dijo al ser consultada sobre si se va a analizar la situación que sucedió en las Comunas. “Lo importante es trabajar todos juntos”, destacó.