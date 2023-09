Cuatreros atacaron a balazos a una patrulla de la Policía rural

Domingo, 10 de septiembre de 2023

Tres hombres circulaban en dos camionetas cargadas con 350 kilos de carne faenada de dos vacunos robados. En Ruta 5 se toparon con un control policial. Primero frenaron, pero de repente escaparon. Durante la persecución efectuaron disparos. Uno está detenido.

Tres hombres que transportaban carne robada en dos camionetas fueron protagonistas de una persecución policial: efectuaron disparos contra las autoridades antes de ocultarse en una zona de amplia vegetación, en el capitalino barrio Laguna Brava.



Uno de los presuntos cuatreros resultó detenido y, como excusa, dijo ser simplemente "un acompañante" de los verdaderos autores del ilícito de abigeato.



En el incidente ocurrido anteanoche no hubo que lamentar heridos. Sin embargo, la situación fue de extrema tensión porque los efectivos respondieron al ataque en medio de la oscuridad.



Ambos vehículos están secuestrados y de acuerdo a información extraoficial, los bandidos que lograron darse a la fuga ya estarían identificados.



El episodio se produjo el viernes a la medianoche en zona del paraje Paso Martínez, adonde concurrió una patrulla dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica.



El grupo de policías obtuvo datos acerca del cometido de un robo de ganado mayor y posterior faena en esa zona de la capital provincial.



De forma sorpresiva implementaron un puesto de control sobre Ruta Provincial 5 con el cual sorprendieron a los ocupantes de una camioneta Volkswagen Saveiro y una Toyota Hilux.



Al menos tres hombres transitaban en ambos vehículos. Ellos en primera instancia redujeron la velocidad, frenaron y cuando parecía que todo se desarrollaría de una forma normal decidieron emprender la fuga.



Según el informe oficial brindado desde el Departamento de Relaciones Institucionales, "de manera repentina" los sospechosos "aceleraron la marcha e intentaron embestir al personal policial".



A partir de esa situación comenzó una persecución en sentido al barrio Laguna Brava, al cual ingresaron por calle Lisandro Segovia 1885, 200 metros antes de llegar al control policial situado frente a la comisaría Décima.



Tras casi un kilómetro de recorrer arterias internas al barrio dejaron los vehículos sobre calle Alejo Ceballos, entre Juan Serrano y Joaquín Madariaga.



"Los conductores de ambos vehículos bajaron y efectuaron disparos con armas de fuego hacia el personal policial que repelió el ataque", precisaron.



Bajo el fuego cruzado los dos fugitivos corrieron hasta ocultarse en la espesura vegetal de terrenos al final de calle Ejército Correntino.



"Yo no fui"

Pero el procedimiento fue exitoso de todas maneras. Porque en el interior de uno de los vehículos quedó un hombre asustado y quien dijo en todo momento no ser parte de ilícito alguno.



"Yo estaba solo como acompañante", explicó cuando estuvo rodeado de efectivos. Se trata de un joven de 25 años identificado como Antonio R.



Pese a las excusas esa persona finalizó detenida y relacionada no solo a la causa de "supuesto abigeato", sino a otra de atentado y resistencia a la autoridad.



En la requisa a las camionetas encontraron en la cajuela de una de ellas un total de 350 kilos de producto cárnicos. La matanza y faena clandestina de dos animales ocurrió en un campo cercano al predio de la Unidad Penal número 1.



Los vacunos sustraídos son propiedad de un pequeño ganadero del paraje Paso Martínez.



Aparte del secuestro de los vehículos automotores también hallaron "documentaciones y teléfonos celulares de interés para la causa".



Cerrojo

Frente al hecho de persecución y tiroteo, a modo de apoyo se desplegaron efectivos de las comisarías Décima, Vigésima, Vigesimoprimera y Vigesimosegunda,



Para el "cerrojo" estuvieron atentos integrantes de las comisarías de la localidad de Riachuelo, San Cayetano y personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada.



Aunque el rastrillaje en la zona sur del barrio fue amplio no pudieron dar con los prófugos. No obstante sus identidades ya estarían en poder de los encargados de proseguir la investigación y las capturas serán solamente una cuestión de tiempo.