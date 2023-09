El correntino Midón ganó dos partidos y es de los 4 mejores

Sábado, 9 de septiembre de 2023

El correntino Lautaro Midón se clasificó a las semifinales del M15 de Olavarría, torneo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que se disputa en el club La Pedrera de la ciudad bonaerense y reparte 15.000 dólares en premios y puntos en el ranking.

Durante este viernes, Midón (19 años y 601 en el ranking de la ATP) se presentó en dos oportunidades.



En la apertura de la jornada, completó con victoria su partido contra Santiago Bramajo por 6-2 y 6-1 en un partido que se extendió durante 1 hora y 24 minutos.



Este partido comenzó el jueves, pero la lluvia obligó a suspenderlo cuando el marcador favorecía al correntino 6-2 y 1-1. En la reanudación, Midón no le dio chances al argentino de 22 años y ganó cinco games en forma consecutiva para avanzar a los cuartos de final.



Luego de un breve descanso, Midón, segundo preclasificado, volvió a salir a la cancha para enfrentar al brasileño Gilbert Klier Junior, en una “pequeña” revancha del pasado torneo en Hacoaj donde protagonizaron la final. En esta oportunidad el correntino se impuso por 6-3 y 6-2 (en la final en Tigre el extranjero había ganado 6-2 y 6-1) en un partido que duró 1 hora y 18 minutos.



“La final del otro día en Hacoaj me sirvió para corregir errores y cambiar algunas cosas tácticas. Igualmente, el 6-3 y 6-2 es mentiroso porque los parciales fueron más apretados en cuanto al juego. No hubo tanta diferencia. Estoy contento con una nueva semifinal. Vengo con una carga importante de partidos, pero físicamente estoy bien”, contó Midón tras su acceso a semifinales.



En la búsqueda de su segunda final en el circuito profesional, Midón enfrentará este sábado a Guido Justo. El encuentro está previsto en el segundo turno, no antes de las 13, del court central en La Pedredera.



Justo llegó a las semifinales al vencer a Mariano Kestelboim por 3-6, 6-3 y 6-1.



Durante la jornada del viernes, Matías Descotte, máximo preclasificado del certamen, eliminó a Matías Zukas por 6-0, 4-6 y 7-5, cerrando el encuentro en su séptimo match point. Por su parte, el montevideano Roncadelli venció a Ezequiel Monferrer por 6-3, 3-0.