La inflación y el aumento salarial que llega al 115% en el año

Sábado, 9 de septiembre de 2023

La gestión del gobernador Gustavo Valdés comunicó las medidas desde septiembre, para agentes de la administración pública provincial, activos y pasivos. Ningún beneficiario percibirá menos del 14% de incremento de bolsillo.



Las medidas salariales fueron informadas por el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini; en conferencia de prensa desarrollada en el Salón de Acuerdos de la cartera económica correntina, oportunidad en la que estuvo acompañado por el subsecretario de Finanzas Héctor Grachot y el tesorero General de la Provincia Jorge Gazzo.



El ministro Rivas Piasentini dio cuenta que los anuncios correspondientes se deben a “una decisión que nos instruye el gobernador Gustavo Valdés respecto a una recuperación salarial, ya que uno de los ejes de su gobierno es que el salario esté por encima de la inflación”, dejando en claro que “ningún trabajador estatal con sueldo inicial está por debajo de la canasta básica total”.



Asimismo, detalló que “en estos 9 meses del año, el salario de bolsillo de los trabajadores en general ha crecido un 115%; algo muy significativo”.



En este aspecto, el funcionario detalló que los índices de inflación del pasado mes de agosto podrían estar en el orden del 13% y habría una inflación acumulada del 73%, a fin de año.



El jefe de la cartera económica provincial destacó además que la inversión total adicional implica unos $14.540 millones más de septiembre a diciembre para cumplimentar “estas medidas de recomposición del salario real de los trabajadores provinciales”.



En tanto al referirse al incremento al sector docente, enfatizó que con esta mejora, el acumulado al básico supera el 125% en estos nueve meses, “por encima de la paritaria nacional”.



MEDIDAS DE RECOMPOSICIÓN DEL SALARIO







El Gobierno de Corrientes ejecutó cinco aumentos en los 9 meses del año.







Acumula una recomposición de bolsillo superior al 115%.



Acumula una recomposición al básico superior a 120%.



Aumentos por encima de la inflación acumulada de 73%.







Recuperación salarial por encima de la Canasta Básica Total, estimada en $230.000.







Con las medidas otorgadas en septiembre 2023, ningún agente percibirá menos de 14% de aumento de bolsillo este mes.







Los agentes de la administración pública, dependiendo del sector, percibirán entre $25.500 y más $30.000 en algunos casos particulares de bolsillo como mínimo.







Alcanza a un universo de 90.000 personas.





SEPTIEMBRE 2023





En las decisiones de AUMENTOS tomadas por el Gobernador Valdés se incluyen medidas de alcance general y particular y son de aplicación inmediata, tal como fue anunciado por él oportunamente.







La medida alcanza a estatales activos y jubilados.











PLUS DE REFUERZO



Se eleva el monto del plus de refuerzo en un 67% actualmente de $15.000. A partir de septiembre, alcanza a $25.000 netos de bolsillo.











SALARIO FAMILIAR







Se eleva el monto 10% actualmente es de $20.000 a $22.000. Esta medida beneficia a 45.000 agentes.











ADMINISTRACIÓN GENERAL (NO INCLUYE DOCENTES NI SEGURIDAD)







Estos incrementos son de carácter remunerativos:







Incremento de 12% de la asignación de clase de todas las categorías.



Se incorporan $10.000 netos de bolsillo al concepto 134 (este concepto es remunerativo), para la escala única de remuneraciones.



Recordemos que este aumento incluye a los Ex Combatientes de Malvinas.









VIALIDAD PROVINCIAL







12% al valor del Básico.







Se incorpora el Código 627 Adic. No Remunerativo por un valor de $5.000.00











SEGURIDAD







Aumento de 12% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 12% (El mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía).







Racionamiento Cod. 180 $10.000 neto de Bolsillo.











SALUD PÚBLICA







Para las Guardias Médicas 12% de incremento, mismo incremento para los Residentes (Provinciales y Nacionales), Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. Esta mejora alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.







SECTOR DOCENTE





Aumento al básico de un 12%. Con esta mejora que estamos anunciando, el acumulado al básico en estos 9 meses supera el 125%.



$215.000.00, es el monto mínimo de bolsillo de un cargo testigo que recién se inicia en la actividad, sin tener en cuenta antigüedad ni salario familiar. MONTO QUE SUPERA LA Canasta Básica Total de la REGIÓN (último dato $210.000 julio).







El Fondo compensador provincial docente pasa a la suma de $43.500.