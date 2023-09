Al rato de salir cayó detenido por otro intento de robo Viernes, 8 de septiembre de 2023 Dos ladrones ingresaron a una vivienda para sustraer una garrafa y una mochila. Los dueños corrieron a los sujetos. Uno de ellos fue atrapado por policías. El día antes estuvo en una comisaría, pero las víctimas no lo denunciaron. Dos presuntos intentos de robo fueron protagonizados por el mismo joven con pocas horas de diferencia en la capital provincial. Estuvo "detenido", o mejor dicho, demorado, por el primero de los casos y al salir volvieron a atraparlo como sospechoso en un delito contra la propiedad.



Ayer a la madrugada, R. A. E., de 22 años, fue perseguido por varios civiles en las calles del barrio 9 de Julio.



Alrededor de las 5:15, acompañado de otra persona, el muchacho sería quien ingresó a una vivienda cercana a la intersección de calles Las Piedras y Larrea.



De acuerdo a la información suministrada, ambos sujetos entraron a una propiedad privada con evidentes fines de robo. Una vez adentro del inmueble, sustrajeron un tubo de gas de 10 kilos, más una mochila cargada de diversos artículos.



En el momento de la fuga, los dueños de casa descubrieron la incursión de los ladrones e iniciaron la persecución.



Mientras alertaban a la Policía, siguieron a uno de ellos sin darle alcance. No obstante, en esa acción habrían recuperado las cosas. En tanto, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 2 (GRIM 2) estaban en recorridas cuando los vecinos alertaron sobre el delito reciente.



Con las características físicas de los sospechosos comenzaron la búsqueda intensiva en la zona hasta dar con R. E. en la esquina de Guayana y Pirovano.



El sospechoso fue conducido a la comisaría seccional Octava para resguardo, correcta identificación y sondeo de antecedentes personales.



En ese procedimiento, los efectivos supieron que el joven estuvo demorado, hasta pocas horas antes, en la comisaría seccional Vigesimoprimera.



Autoridades de aquella dependencia intervinieron cuando el supuesto ladrón merodeaba el frente de viviendas levantando las tapas de medidores de agua. Ante la presunción de una tentativa de sustraer tales artefactos, decidieron su demora.



Al igual que en el caso reciente, los dueños de las propiedades no radicaron denuncia.



Lo cierto es que luego de salir de la dependencia de seguridad ubicada en el barrio Serantes, Ramón cruzó caminando hacia el barrio 9 de Julio y, junto a un amigo, serían autores del robo finalmente desbaratado por las propias personas damnificadas.



Olla

Por otra parte, el GRIM 2 demoró a un hombre identificado con el nombre de Luciano al estar acusado de la tentativa de hurto de una olla.



El curioso episodio se produjo a pocos metros de la intersección de calles Boston y Pirovano del barrio Irupé. Una mujer llamó a la Policía para señalar a Luciano, su vecino, como el responsable de entrar a la casa para llevarse el objeto de cocina.



Ante el hecho, en el vecindario se produjo un revuelo que finalizó en el momento de llegar la Policía en dos patrulleros.