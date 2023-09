Preocupa la situación de un niño que roba y deambula en la calle Viernes, 8 de septiembre de 2023 El menor fue filmado mientras cometía el hurto de calzados, pero en su haber tendría otros ilícitos. Deambula durante horas en la vía pública y temen que pueda ser agredido.



El ilícito generó amplia repercusión porque el menor sería de tan solo 10 años, según dejaron trascender algunos vecinos. "Ese chico ya está volcado al delito. ¿Qué hay que hacer? Urgente una asistente social, la Justicia de Menores debe actuar de inmediato, porque sino puede terminar mal". Las palabras corresponden a una vecina cuya identidad mantenemos bajo reserva.



La mujer está preocupada porque los casos delictivos, supuestamente, cometidos por el niño aumentaron y porque entiende que "algún día lo van a lastimar o hasta matar".



De acuerdo a lo observado en la secuencia fílmica del martes a la siesta, el nene primero llegó hasta el frente del domicilio en un caballo, observó hacia el interior de la vivienda en el que existe un kiosco y, luego de algunos segundos, decidió alejarse.



Sin embargo, pasados alrededor de 15 minutos, volvió munido de la rama de un árbol de al menos un metro de longitud.



Luego de varios intentos, el precoz delincuente consiguió hacerse de un par de ojotas tipo crocs.



Ayer, nuevamente, el menor volvió al lugar junto a más chicos con pretensiones de llevarse otras cosas de la misma vivienda.



A la siesta, debajo de la lluvia, fueron hasta el lugar donde, según explicó la propietaria, quisieron robarle, aunque no pudieron lograrlo porque tenía la ventana trabada.



Ante la difusión de las imágenes, otros vecinos del barrio 9 de Julio, popularmente conocido como "Laguna Seca", aportaron algunos detalles acerca del protagonista del ilícito.



En la calle



Una de las personas explicó a época que el niño deambula durante horas en las calles de los barrios Serantes, en el sector denominado como "La Olla", "Laguna Seca" y alrededores.



Semanas antes, el menor habría protagonizado hurtos de planteros y ropas en distintas viviendas.



"Siempre anda de día, ofreciendo cosas para vender. Al parecer, roba en una parte y va a otra a ofrecer", añadió una de las personas.



"Qué feo que un niño ya esté dedicado a robar. No sabemos si alguien lo manda, la familia debe saber; los padres o alguien tiene que hacer algo ahora", se lamentó.



