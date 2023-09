Autopsia reveló la muerte por infarto natural no traumático Jueves, 7 de septiembre de 2023 Una mujer de 73 años identificada como Mariana Flores, cuyo cuerpo fue encontrado en la cama de su habitación, había fallecido a causa de un paro cardiorespiratorio no traumático, considerado una muerte natural, aproximadamente el 29 de agosto. La hija, con serias alteraciones mentales, había custodiado a la difunta en silencio por siete días, luego de que la mujer falleciera de forma instantánea tras un infarto fulminante, confirmaron ayer por al tarde fuentes oficiales.



La autopsia reveló que la mujer de 73 años identificada como Mariana Flores, cuyo cuerpo fue encontrado en la cama de su habitación, había fallecido a causa de un paro cardiorespiratorio no traumático, considerado una muerte natural, al parecer el 29 de agosto; es decir, siete días antes de su hallazgo, el martes por la tarde.



Fueron los propios vecinos quienes alertaron de un fuerte olor que comenzó a invadir, no solo el edificio donde vivía la fallecida y su hija Mariana de 42 años, sino que también se propagaba por la cuadra.



Cuando los policías llegaron al lugar encontraron a una mujer con problemas mentales quien cuidaba del cuerpo de su madre, por lo que se convocó a la unidad médica para asistirla y un móvil patológico para retirar el cadáver que yacía sobre la cama en su habitación.



La dramática noticia de inmediato fue ganando la calle y varios vecinos del lugar, que conocían a la anciana y a su hija, se acercaron a ver todo el despliegue que realizó la Policía en el lugar, hasta que pudieron retirar el cadáver de la mujer.



Efectivos policiales de la Comisaria Tercera urbana, en colaboración con el Fiscal en Turno, llevaron a cabo las diligencias sumariales de rigor y la causa fue caratulada inicialmente como "supuesta averiguación de causal de muerte", aunque ayer la autoridad judicial ordenó entregar el cuerpo a los familiares para su inhumación y cerrar la investigación a la luz de los resultados de la autopsia ordenada.