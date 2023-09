Corrientes Capital

La Asociación Síndrome de Down repudió a Milei Jueves, 7 de septiembre de 2023 El candidato a presidente por La Libertad Avanza Javier Milei utilizó el término "mogólico" para hacer un insulto. Aseguraron que "históricamente se hace en relación a las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio". El candidato a presidente de La Libertad Avanza se refirió con esa palabra (MOGÓLICO) -y otras agraviantes- al economista Roberto Cachanosky. El origen discriminatorio del término fue repudiado por ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina)



"El término se ha utilizado históricamente en relación con las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio", aseguraron en un comunicado.



"Ese mismo boludito lo que empezó a hacer es decir la batalla cultural, la batalla cultural. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural tampoco se puede dar, porque hay algo llamado censura", aseguró en aspirante a Presidente al referirse al economista Roberto Cachanosky.



La utilización de la palabra mogólico u otras relacionadas como insulto es discriminatoria ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, por la forma habitual de los ojos de quienes tienen esta condición.



"El término suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla", remarcó ASDRA.



ASDRA difundió la campaña nacional "Insultos" donde se plantea que la utilización del término "mogólico" constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo han expresado personas con síndrome de Down y sus familias.