Corrientes Capital

Corrientes tiene el mejor Gobernador y lidera el ranking

Jueves, 7 de septiembre de 2023

Con el 68,5% el mandatario provincial encabezó la grilla.



El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, está en el primer puesto del ranking de imagen positiva de mandatarios, según los datos recabados por la Consultora CB. El intendente de la Capital, Eduardo Tassano, ocupa el cuarto lugar en la grilla de jefes comunales del país.



Desde el 1 al 4 de septiembre de 2023, la encuestadora que dirige Cristian Buttié sondeó entre 610 y1267 personas por provincia. Los resultados de ese trabajo arrojaron que el listado de gobernadores lo lideraron los radicales Gustavo Valdés, de Corrientes con el 68,5 %.



En segundo lugar quedó el gobernador de la provincia Misiones, Oscar Herrera Ahuad con 68.1%, y cerró este podio Juan Schiaretti de Córdoba con 67.3% de imagen positiva, quien es candidato a presidente de la Nación.



Cierran la lista este mes Omar Perotti de Santa Fe (39.1%); Alicia Kirchner de Santa Cruz (40.2%) y Mariano Arcioni de Chubut (40.2%).



Intendentes



Según el informe en el ranking de intendentes, el jefe comunal de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano se ubicó en el cuarto lugar con el 55,7% de imagen positiva; y el 40,2% de imagen negativa.



Encabezan la grilla el Jefe comunal de Mendoza Ulpiano Suárez con el 62.1% de imagen positiva, el de Córdoba, Martín Llaryora con el 58.2% y el de Puerto Madryn, Gustavo Sastre con el 57.8%. Mientras que los tres con peor imagen en su ciudad son Germán Alfaro de San Miguel de Tucumán (40.3%), Gustavo Martínez de Resistencia (40.9%) y Emilio Jatón de la ciudad de Santa Fe (41.6%).



Presidenciables



En Corrientes la candidata a Presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich en Corrientes tiene un 46,6 por ciento de imagen positiva, 48,1 por ciento de imagen negativa y un 5,3 por ciento pertenece a la franja de los encuestados que no saben o no contestan.



Mientras que el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, postulante para suceder al Presidente de la Nación Alberto Fernández de Unión por la Patria, en Corrientes tiene un 40,7 por ciento de imagen positiva, 49,8 por ciento de imagen negativa.



Mientras que un 9,5 por ciento pertenece a la franja de los encuestados que no saben o no contestan.



En tanto, el candidato a presidente de la Nación, Javier Milei tiene en Corrientes un 41,9 por ciento de imagen positiva, frente al 51,6 por ciento de imagen negativa. El 6,5 por ciento restante corresponde a los encuestados que no contestaron o respondieron no saber.



En consecuencia en Corrientes Bullrich tiene un 46,6 por ciento de imagen positiva, le sigue Javier Milei con el 41, 9 por ciento y en último lugar se ubica Massa con el 40, 7 por ciento.



Norte Grande



Luego de la reunión virtual del pasado lunes donde los mandatarios del NEA y NOA que se desarrolló con la participación del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se emitirá un comunicado institucional defendiendo el sistema democrático y republicano ante las políticas y medidas económicas, frente a las propuestas del candidato a Presidente de la Nación, de la alianza La Libertad Avanza, Javier Milei.



Fuentes de la Casa Rosada desde Buenos Aires filtraron que la idea es emitir un documento de tenor institucional y no partidario. En ese distrito norteño y bastión histórico del PJ, el economista y candidato a Presidente de la Libertad Avanza consiguió casi el 50% de votos en las Primarias del 13 de agosto. Defensa de la educación y salud pública, políticas de derechos humanos, obra pública y autonomía de las provincias serían los puntos sobresalientes del documento. ¿Cómo nos vamos a manejar si gana Milei, se imaginan que nos corte la coparticipación desde el 11 de diciembre?, fue la pregunta entre los gobernadores un poco retórica y un poco en broma.



El candidato presidencial de la Libertad Avanza ganó en cinco de las diez provincias que conforman la región. Y para contrarrestar esos resultados camino a las elecciones generales del domingo 22 de octubre, los mandatarios (radicales y peronistas) se mostrarán juntos el 12 de septiembre en la capital de Salta.



En consecuencia de las diez provincias del Norte Grande, Milei obtiene 35,2% de los votos; Unión por la Patria se queda con el 33,0% y Juntos por el Cambio con el 21,8%; el 6,4% se los llevan otras fuerzas políticas y el 3,5% fueron votos en blanco. La participación electoral en la macrorregión alcanzó el 68,2%, con picos en Jujuy (74,4%) y piso en el Chaco (63,9%).