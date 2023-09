Solicitan suspender el aumento de los alquileres

Miércoles, 6 de septiembre de 2023

La asociación que nuclea a los correntinos que alquilan un inmueble se sumó al pedido que se impulsa a nivel nacional. Exigen al Gobierno que prorrogue la vigencia de los contratos que están próximos a vencer hasta que se estabilice la economía.

La actualización anual de los contratos de alquiler supera ya ampliamente el 100 % y los valores iniciales para los que recién sellan un acuerdo se dispararon debido a la devaluación del peso y al fuerte incremento que tuvo el dólar. A esto se le suma la escasa oferta y la alta demanda, terminando por componer un escenario por demás complejo.



En este contexto, los inquilinos realizaron dos pedidos formales al Gobierno nacional, buscando algún alivio al menos temporal a la apremiante situación en la que se encuentran, incluyendo también el debate que se está dando en el ámbito legislativo sobre la ley que regula el mercado inmobiliario.



Es así que la Federación de Inquilinos solicitó que el Estado intervenga para que se prorrogue la vigencia de los contratos de alquiler próximos a vencer. Es que, en caso de tener que hacer una renovación, los que alquilan deberían pagar más del doble de lo que venían abonando, cuando la mayoría de los salarios no crecieron al mismo ritmo.



La otra petición es que se suspendan los aumentos estipulados por un período de seis meses. A ambos pedidos se sumó la Asociación Civil Inquilinos de Corrientes (ACIC), quienes pretender impulsar algunas medidas de emergencia hasta tanto se regularice la cuestión de fondo y a la espera de lo que pueda llegar a pasar con la ley, cuyas modificaciones fueron aprobadas por la Cámara de Diputados de la Nación y están siendo analizadas ahora en el Senado.



Desde las diferentes organizaciones que nuclean a inquilinos expresaron que esta iniciativa "tiene como objetivo principal combatir la especulación y las prácticas de mercado que están siendo promovidas por las inmobiliarias".



En un comunicado expresaron: "Desde la Federación de Inquilinos Nacional hemos solicitado al presidente Alberto Fernández que prorrogue todos los contratos de alquiler para enfrentar la especulación y el golpe de mercado que están dando las inmobiliarias. También pedimos que suspenda los aumentos por 6 meses".



La idea es que se aplique una medida similar a la que se implementó por decreto durante el período de aislamiento social, preventivo obligatorio, en la primera etapa de la pandemia. En ese momento se decidió el congelamiento de alquileres y la prohibición de los desalojos.



Mercado

Si bien los que ya cuentan con un contrato firmado no sufrieron las consecuencias de la devaluación, sí lo hicieron los que estaban en proceso de llegar a un acuerdo. Desde el sector inmobiliario reconocieron que, debido a la pérdida del 22 % del valor del peso, los montos iniciales de los alquileres se elevaron y están siendo más altos debido a la situación económica.



"Muchos contratos de alquiler están en stand by esperando saber también qué va a pasar con la ley, que está en plena discusión", había indicado a República de Corrientes el presidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia, Marcelo López Ortiz.



Regulación

Diputados aprobó que la duración mínima de los contratos de alquiler pase de tres a dos años, y que la actualización del precio no sea anual sino cuatrimestral. En cuanto al índice de ajuste, dejaron abierta la jugada a varias opciones. Las inmobiliarias pretenden que los acuerdos se den de manera particular en cada caso, algo a lo que los inquilinos se oponen rotundamente, denunciando que se encuentran en una situación de indefensión.



Lo cierto es que el debate en la Cámara Alta por el momento no tuvo grandes avances y creen que el escenario electoral no ayudará para que se aceleren los plazos. De igual manera, las inmobiliarias aseguran que un cambio normativo sería beneficioso, opinión opuesta a la que tienen los inquilinos, que se encuentran en contra de la desregulación estatal.