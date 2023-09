Niño adiestrado por su tío robaron celular a un hombre Miércoles, 6 de septiembre de 2023 El incidente ocurrió alrededor del mediodía de ayer, en la intersección de las calles Balboa y avenida Teniente Ibañez. El tío huyó y abandonó a su sobrino, quien fue atrapado por los vecinos.



Un menor de edad protagonizó ayer un violento hecho delictivo cuando, en compañía de su tío, atacó de un piedrazo en la cabeza a un hombre y lo hirió de gravedad para robarle su celular. El incidente ocurrió alrededor del mediodía de ayer, en la intersección de las calles Balboa y avenida Teniente Ibañez, cuando un menor de unos 13 años atacó de un piedrazo a un hombre que caminaba por la zona. La víctima cayó herida y el precoz delincuente aprovechó para robarle su celular.El atacante estaba junto a su tío, quien huyó del lugar cuando vio que varios comerciantes habían atrapado a su sobrino, al tiempo que prestaban asistencia a la víctima. En minutos, llegó a la escena la Policía para verificar los hechos, al igual que la madre del delincuente.Testigos en el lugar de los hechos graficaron la escena como bizarra, ya que a lo confuso del procedimiento tratándose de un menor involucrado en el hecho sobrevino el arribo de la madre del presunto malandrín, conduciendo una motocicleta y con un bebé en brazos, infringiendo todas las normas de tránsito y de seguridad vial existentes.Minutos después, se llevó al menor. Más tarde, la mujer llegó a la comisaría para contar una versión de la historia bastante distinta y denunciar al hombre herido, diciendo que su hijo "no lo atacó, sino que se defendió" de las constantes agresiones que recibió del sujeto.La víctima fue trasladada Hospital Escuela, en el cual fue asistido por sus lesiones y horas más tarde fue dado de alta. Por tratarse de un menor de edad, la Policía no detuvo al agresor y ahora deberá indagar con testigos cuál de las dos versiones es la real.