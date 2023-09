El PL irá separado de ECO en Mercedes y Esquina Martes, 5 de septiembre de 2023 El presidente del partido, Eduardo Hardoy, confirmó que en Mercedes se logró una alianza con el Partido Autonomista y el Partido Demócrata Progresista. En Esquina no se realizó la alianza. Especificó que en el resto de la provincia el PL va con ECO.

El sábado se realizó el cierre de las listas de candidatos a concejales. Allí se oficializó que en dos comunas, el Partido Liberal (PL) irá separado de ECO + Vamos Corrientes. Se trata de los municipios de Mercedes y Esquina.



En ese sentido, el presidente del partido, Eduardo Hardoy, confirmó que en Mercedes se logró una alianza con el Partido Autonomista y con el Partido Demócrata Progresista y en Esquina no se realizó la alianza que "se venía conversando". Y especificó que en el resto de la provincia, el Partido Liberal irá junto a la alianza gobernante.



En lo que hace al no acuerdo en Mercedes se debe a cuestiones puntuales, teniendo en cuenta que los comités locales tienen su autonomía y cada uno decide "qué es lo mejor y beneficioso para su localidad", aseguró Hardoy.



En el camino se hace el esfuerzo de unificar criterios "porque era lo que se habló con el Gobernador: ir todos juntos", pero se debe respetar las decisiones, ya que "tienen sus razones para armar una alianza distinta".



"Depende mucho de los candidatos y dirigentes, y qué aspiraciones tienen", comentó y destacó que "no es fácil estar siempre todos de acuerdo". Finalmente, ratificó el trabajo que llevan adelante la campaña en apoyo a la candidatura de Patricia Bullrich.