El ex comisario Barboza es candidato en Libres Martes, 5 de septiembre de 2023 Encabeza la lista de candidatos a concejales de ECO + Vamos Corrientes en Paso de los Libres. Dijo que su función será hacer de nexo con la ciudadanía pero, a su vez, que de ser electo, aportará su experiencia en materia de seguridad y ordenamiento. Hasta mediados del año pasado Félix Barboza se desempeñaba como jefe de la Policía de Corrientes. Tras su retiro, ahora encabeza la lista de candidatos a concejales de ECO + Vamos Corrientes en Paso de los Libres. Dijo que su función será hacer de nexo con la ciudadanía pero, a su vez, que de ser electo, aportará su experiencia en materia de seguridad y ordenamiento.



"Reitero lo que dije cuando fui jefe de la Policía, que cuando uno es funcionario deber ser un servidor público. En este caso he decidido incursionar en parte de la política en el espacio de Agustín Faraldo", aseguró. La lista está encabezada por la radical Tania Bonpland. Barboza se encuentra en segundo término en la nómina como parte del partido Vamos Corrientes dentro de la alianza gobernante a nivel provincial, ECO.



En tercer lugar se ubica Adriana Faraldo, también referente del sello que impulsa el gobernador radical, Gustavo Valdés.



"Lo he charlado con mi familia porque siempre la considero un pilar fundamental en las decisiones de mi vida. Es el eslabón más cercano y acompañan la idea mi esposa e hija", expresó el comisario general retirado. "Decidí sumarme al equipo en la concepción de servidor público, de ayudar al vecino de Paso de los Libres donde viví los últimos 35 años de mi vida y, aunque circunstancialmente tuve que vivir en Capital por las funciones que desempeñé, he formado mis raíces en Libres", sostuvo.



La lista que encabeza la referente de la Juventud Radical (ver página 6) junto a Barboza competirá contra el peronismo, ya que Paso de los Libres es gobernada por Martín "Tincho" Ascúa, quien acompaña la candidatura del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. En la ciudad, además, se presentará una lista de La Libertad Avanza que espera lograr incorporar al menos un edil luego del efecto arrastre del candidato a presidente, Javier Milei.



"Nuestro espacio tiene un resorte claro que es apoyar la candidatura a Presidente de la Nación de Patricia Bullrich", expresó el exjefe de la Policía de Corrientes.