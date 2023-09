Polich instó a las reformas profundas

Sábado, 2 de septiembre de 2023

A 50 días de lo que serán las elecciones generales, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, dialogó con un medio radial sobre su visión del escenario político, destacando el accionar que lleva adelante la alianza de JxC.



En esa línea, comentó que "JXC es un espacio que está vivo" y en lo que hace a las propuestas, remarcó que "son racionales, más técnicas, viables y previsibles. Lo otro es una propuesta que genera emociones, habla del hartazgo", refirió en cuanto a lo que propone La Libertad Avanza, por lo que "tenemos que hacer una elección racional", insistió.



Además, se refirió a la figura del candidato a la Presidencia, Javier Milei, indicando que "estuvo más presente en las redes sociales y se comunicó de forma directa con un sector de la sociedad", es decir, "por fuera de las estructuras tradicionales, y esto cambia la política porque hasta ahora vinculábamos a este medio de comunicación como de entretenimiento", sostuvo.



Seguidamente, dijo que Milei "es un producto del desgaste, de la inflación, de la angustia" y luego agregó que "al haber tanta demagogia en una discusión, te obliga a responder".



"La alternativa ante lo que está mal, no es tirar todo, sino mejorar y corregir los problemas", afirmó, reconociendo que "en un país con 55% de pobreza no podemos cobrar todo".



Ante estas declaraciones, Polich hizo hincapié en que "el desafío es responder a la desesperanza de la gente", y añadió que "el 75% de los votantes le dijo que no al Gobierno nacional".



Así, el Ministro auguró que posiblemente podría haber una segunda vuelta electoral y "si fuera entre Milei y Massa, yo voto en blanco", porque "ninguno me representa".



En otro orden de cosas, habló sobre las disputas y grieta política, diciendo: "Eso está en segundo plano", ya que "a la gente le preocupa la economía. La gente pide propuestas, por eso es atractivo lo que dice Milei sobre dolarizar, pero con eso a uno le va a costar muchísimo más acceder a la comida o servicios, porque te vas a empobrecer más, con otra plata", ejemplificó en relación a lo que buscan proponer por parte del partido ganador en las PASO.



"Si queremos corregir la situación, tenemos que hacer reformas mucho más profundas", insistió para cerrar.